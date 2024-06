Wyższa, ostateczna cena w wezwaniu na akcje spółki Brand 24

Semrush, za pośrednictwem Prowly.com, do której należy 57,58% akcji Brand 24, podwyższa cenę w wezwaniu na wszystkie pozostałe akcje Brand 24 do 47,0 zł z 45,5 zł. „To nasza ostateczna propozycja. Nie będzie kolejnego podwyższenia ceny w wezwaniu” – powiedział Eugene Levin, prezes Semrush.

„Jako strategiczny inwestor Brand 24, dokładnie przeanalizowaliśmy informacje płynące z rynku i zdecydowaliśmy się podnieść cenę oferowaną za pozostałe akcje spółki. Uważamy, że podwyższona oferta jest atrakcyjna cenowo i daje akcjonariuszom mniejszościowym możliwość natychmiastowego spieniężenia ich inwestycji. Nasza oferta jest ostateczna i nie będzie dalszych zmian ceny” – powiedział Eugene Levin.

Semrush uważa, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej Brand 24, co zostało potwierdzone zarówno poprzez wewnętrzną wycenę, jak i niezależnego eksperta zatrudnionego przez Zarząd Brand 24, firmę TS Partners. Obie analizy wskazywały na wartość godziwą na poziomie nieprzekraczającym 45,5 zł za akcję. Dotychczasowi wiodący akcjonariusze Brand 24, w tym Prezes Zarządu, sprzedali swoje akcje po 43,24 zł (po uwzględnieniu mechanizmu earn-out, który może, ale nie musi, zostać wypłacony w przyszłości), a więc po cenie niższej niż proponowana przez Semrush pozostałym inwestorom.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Brand 24, Prowly.com zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego.

