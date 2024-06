Obniżka FED we wrześniu

Rosną szanse na wrześniowe obniżki stóp procentowych. Szybciej spadają ceny, a rynek łapie zadyszkę. Bank Japonii nie zmienia stóp procentowych i wycofuje się z zakupu krajowych obligacji. W Szwajcarii spadają ceny producentów.

Obniżki stóp za oceanem coraz bliżej

Już środowe dane o inflacji konsumenckiej spowodowały, że jesteśmy zdecydowanie bliżej obniżki niż utrzymania stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Wczoraj jednak niższa od oczekiwań okazała się inflacja producencka, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za potencjalnym obniżeniem stóp procentowych. Do tego warto dołożyć jeszcze wyższe od oczekiwań wyniki wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Dodatkowe 17 tysięcy wniosków to 7,5% powyżej oczekiwań, niby nie dużo, ale to kolejny powód do zadania pytania, czy wysokie stopy procentowe nie przekładają się nadmiernie negatywnie na rynek pracy. Niższa inflacja i problemy rynku pracy to coś, co przyspiesza decyzje o obniżkach stóp procentowych. Widać to wyraźnie zarówno na kontraktach na stopę procentową, jak i na walutach, gdzie dolar jest wyraźnie w odwrocie.

Japonia nie zmienia stóp procentowych

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Japonii nie zmienił stóp procentowych. Pojawiła się natomiast zapowiedź ograniczeń zakupu japońskich obligacji rządowych. Oczywiście pojawiło się wyłączenie o tym, że będzie przyglądał się warunkom rynkowym w okresie przejściowym, by ustalić dokładny plan na następne lata. Taka furtka powoduje, że można w przyszłości to zmienić. Rynki przyjmują to jako niekorzystną wiadomość dla jena japońskiego. W rezultacie tych ruchów jen japoński znowu zbliża się do szczytów względem dolara.

Deflacja w Szwajcarii

Wczorajsze dane ze Szwajcarii pokazują spadek cen producenckich. Tak, spadek cen, a nie spadek tempa wzrostu cen. Wygląda zatem na to, że pomimo tego, że inflacja konsumencka w Szwajcarii jest na bardzo akceptowalnym poziomie 1,4%, to jeszcze mamy dodatkowe ułatwienie. Niższa presja ze strony cen producentów tylko powoduje, że potencjalne odbicie inflacji będzie mniejsze. Na rynku walutowym widać wyraźnie umocnienie franka szwajcarskiego. Wygląda na to, że pomimo tych danych inwestorzy nie łączą tego ze zwiększoną szansą na dalsze obniżki już i tak bardzo niskich stóp procentowych.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

16:00 – USA – Raport Uniwersytetu Michigan.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl