Czy udane lato może uratować największe światowe marki odzieży sportowej?

Koszyk akcji odzieży sportowej, w tym Nike, Adidas i Puma, zwrócił zaledwie 18 proc. w ciągu pięciu lat

Jednak w minionych intensywnych sportowo sezonach letnich, ich wartość wzrosła nawet o 12 proc.

Podczas gdy niektóre czołowe marki zmagały się z trudnościami, inne odnotowały fenomenalny wzrost – od Asics po grupę golfową Acushnet.

Analiza przeprowadzona przez platformę tradingowo-inwestycyjną eToro sugeruje, że zaledwie tydzień do rozpoczęcia letniego sportowego urodzaju, największe światowe marki odzieży sportowej mogą doświadczać bardzo potrzebnego wzrostu cen akcji.

eToro stworzyło ważony kapitalizacją rynkową koszyk 10 największych marek odzieży sportowej na świecie i odkryło, że w porównywalnie pracowitych latach 2016 i 2021, wartość tych firm wzrosła o 11-12 proc. w okresach od czerwca do sierpnia, znacznie przewyższając główne indeksy giełdowe.

Te sportowe sezony letnie obfitowały w ważne wydarzenia – od Mistrzostw Europy i turniejów piłkarskich Copa America, po Igrzyska Olimpijskie, Tour de France, główne turnieje golfowe i mistrzostwa Wimbledonu. Podczas tych wydarzeń, największe światowe marki sportowe zyskały ogromną ekspozycję.

Według analizy eToro, jakiekolwiek powtórzenie odbicia cen akcji obserwowanego w poprzednich latach byłoby więcej niż mile widziane dla tych marek. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że łącznie zwróciły one akcjonariuszom zaledwie 18 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat, czyli jedną piątą 88 proc. wygenerowanych przez S&P 500 w tym samym okresie. Koszyk odzieży sportowej osiągnął szczególnie słabe wyniki w ostatnim czasie, spadając o 8 proc. od początku tego roku w porównaniu z 10-procentowym wzrostem S&P 500 i 7-procentowym wzrostem FTSE 100.

Komentując wyniki, analityk eToro Sam North powiedział: W ciągu najbliższych kilku miesięcy największe światowe marki odzieży sportowej zyskają maksymalną ekspozycję dzięki miliardom telewidzów, którzy będą oglądać EURO, Igrzyska Olimpijskie i inne przebojowe wydarzenia sportowe, odbywające się przez całe lato. Nadzieją dla tych firm jest to, że spora fortuna, którą wydają na sponsoring, może zwiększyć sprzedaż i ceny akcji, ponieważ fani sportu, zainspirowani tym, co widzieli na ekranach, wychodzą i kupują nowe buty sportowe, koszulki i sprzęt sportowy.

Niemiecki Adidas odnotował spadek wartości o 11 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat, choć jest to mało znaczące w porównaniu z Under Armour z siedzibą w Baltimore, który stracił ponad 70 proc. swojej wartości w tym samym okresie. Jednak bardziej luksusowe i specjalistyczne marki tego rynku radziły sobie znacznie lepiej. Marka athleisure Lululemon cieszyła się zdrowymi wzrostami cen akcji (85 proc.) w ciągu pięciu lat, podczas gdy marka do biegania Asics wzrosła o 620 proc.

Sam North kontynuuje: Podczas gdy najbliższe kilka miesięcy jest kluczowym momentem dla tych marek, istnieją również strukturalne oznaki, że mogą one być dobrze przygotowane do wzrostu. Inflacja nadal spada, dając konsumentom większą siłę nabywczą, podczas gdy akcje są notowane w pobliżu dolnego zakresu wskaźnika wyceny 24 x P / E, co czyni je efektywnie tanimi.

Ważne jest również, aby zdać sobie sprawę z tego, jak znakomicie radzą sobie niektóre spółki z naszego koszyka, w tym konglomerat golfowy Acushnet i japoński Asics, nagradzając akcjonariuszy trzycyfrowymi zwrotami.

Tabela przedstawiająca koszyk akcji odzieży sportowej w porównaniu z głównymi indeksami Koszyk/indeksy Zwroty YTD Zwroty w ciągu 1 roku Zwroty w ciągu 3 lat Zwroty w ciągu 5 lat Marki sportowe -8% -5% 73% 18% FTSE 100 7% 9% 12% 15% S&P 500 10% 24% 25% 88% NASDAQ 11% 33% 125% 113%

**Dane z maja 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.

Tabela przedstawiająca wyniki marek uwzględnionych w globalnym koszyku odzieży sportowej Marka Zwroty YTD Zwroty w ciągu 1 roku Zwroty w ciągu 3 lat Zwroty w ciągu 5 lat Nike -14% -12% -32% 18% Adidas 24% 48% -23% -11% Puma -7% 2% -50% -11% Fila 1% 5% -29% -50% Asics 99% 132% 235% 620% Lululemon -41% -10% -6% 85% Under Armour -21% -5% -69% -70% Anta Sports 10% 3% -47% 78% Acushnet (Titleist, FootJoy) 2% 43% 22% 169% Amer Sports* (Wilson, Salomon) n/a n/a n/a n/a

* IPO Amer Sports 1 lutego 2024 r.

**Dane z maja 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.