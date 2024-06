Bioceltix ustalił cenę emisyjną w ramach prowadzonej oferty akcji serii M na 58 zł. Spółka pozyska ponad 46 mln zł na budowę wytwórni komórek macierzystych

Bioceltix – giełdowa spółka biotechnologiczna o profilu weterynaryjnym – ustalił cenę emisyjną akcji w ramach prowadzonej oferty akcji serii M na 58 zł za sztukę. W ten sposób, emitując 795 tys. walorów, pozyska ok. 46 mln zł na budowę wytwórni weterynaryjnych produktów leczniczych opartych o komórki macierzyste, która ma być największym tego typu zakładem na świecie. Nowa wytwórnia zapewni polskiemu biotechowi przemysłową skalę produkcji leków biologicznych zwalczających najczęściej występujące choroby u zwierząt towarzyszących.

Wrocław, 14.06.2024 – 12 czerwca menedżerowie oferty – mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A. przy udziale Domu Maklerskiego Navigator S.A. – zakończyli przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB) na 795 tys. nowo emitowanych akcji serii M. Po rozważeniu wyników ABB, cenę emisyjną za jedną akcję ustalono na 58 zł.

– Cieszymy się, że inwestorzy docenili potencjał i strategię rozwoju Bioceltix, dzięki czemu zamykamy tę emisję z sukcesem. Dziękujemy za zaufanie. Spółka pozyska nieco ponad 46 mln zł brutto. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę nowej, wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych. Mamy ambitne plany sprzedaży międzynarodowej i nie możemy wytracać tempa, tym bardziej że w połowie maja złożyliśmy wniosek do Europejskiej Agencji Leków o wydanie pozytywnej rekomendacji dla leku na osteoartrozę u psów. Dzięki dobrej pozycji gotówkowej możemy szybko ruszyć z inwestycją i jednocześnie realizować pozostałe projekty. Jesteśmy w najlepszym możliwym momencie rynkowym, jeżeli chodzi o rozwój biotechnologii weterynaryjnej, a jednocześnie zajmujemy się aktualnie najważniejszymi obszarami terapeutycznymi u zwierząt towarzyszących. To wszystko pozwala nam budować silną pozycję rynkową w skali międzynarodowej – komentuje Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix.

Wraz z emisją nowych akcji szykują się dodatkowe zmiany w akcjonariacie spółki. Zgodnie z zapowiedziami, do transakcji dołączył Infini ASI – historycznie pierwszy inwestor finansowy w Bioceltix. Fundusz zdecydował się sprzedać swój pakiet 250 tys. akcji po cenie 55 zł za sztukę.

Emisja nowych akcji

10 czerwca br. zarząd Bioceltix podjął decyzję o wyemitowaniu do 795 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,5% akcji spółki na 18 maja br., mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji – w liczbie umożliwiającej im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.

Główni akcjonariusze Bioceltix, wraz z prezesem zarządu, zdecydowali ponadto o przedłużeniu swoich lock-up’ów o kolejne 2 lata, zobowiązując się do nierozporządzania akcjami bez zgody mBanku i Domu Maklerskiego Trigon. Lock-up na akcje Kvarko Group ASI (11,4%) oraz Alternative Solution ASI (6,2%) obowiązuje do 30 listopada 2026 r., natomiast lock-up prezesa Łukasza Bzdziona (8,86%) do 31 maja 2027 r. Sam Bioceltix również zobowiązał się do nieemitowania nowych akcji przez rok.

Współmenedżerami oferty były mBank S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A., zaś Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę współprowadzącego księgę popytu. Doradcą Investor Relations i finansowym spółki był cc group sp. z o.o.

Rozwój produktów zgodnie z planem

Lek BCX-CM-J na osteoartrozę stawów u psów autorstwa Bioceltix ma szansę już wkrótce zostać pierwszym na świecie weterynaryjnym produktem leczniczym zawierającym psie komórki macierzyste. Z kolei kandydat na lek na atopowe zapalenie skóry u psów – BCX-CM-AD – po sukcesie badania pilotażowego, jest w fazie właściwego, wieloośrodkowego badania klinicznego. Spółka osiągnęła też ważny etap w projekcie BCX-EM, rekrutując do badania klinicznego 117 koni ze zdiagnozowanymi objawami zmian zwyrodnieniowych stawów. Obserwacja ostatniego pacjenta zakończy się w drugiej połowie czerwca, a więc już niedługo Bioceltix powinien ogłosić wstępne wyniki tego badania klinicznego. Dodatkowo, spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad drugim produktem leczniczym na atopowe zapalenia skóry u psów, tym razem w oparciu o białka i inne substancje produkowane i wydzielane na zewnątrz przez komórki macierzyste. Jest to tak zwany sekretom, który znajduje się w medium pohodowlanym stanowiącym aktualnie odpad z głównego szlaku technologicznego.