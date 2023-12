Oczekwania specjalistów IT wobec pracodawców – raport mBank

Na przestrzeni ostatnich 5 lat da się zauważyć wyraźny trend wzrostu zainteresowania pracą w IT w sektorze finansowym. W dużej mierze może to wynikać z tego, że wraz z rozwojem technologii cyfrowych, firmy finansowe – szczególnie banki – stają się w coraz większym stopniu firmami technologicznymi. Dział IT jest w nich postrzegany jako miejsce kształtowania przewagi konkurencyjnej i generowania nowych rozwiązań. Ważne jest zatem, żeby pracowali w nim najlepsi specjaliści. Jak ich przyciągnąć? mBank, jako jeden z czołowych polskich software house’ów, sprawdził, co cenią w swojej pracy i czego oczekują od pracodawcy specjaliści od IT. Wnioski zostały opublikowane w raporcie mBanku „Technologie, które się liczą”.

W badaniu wzięli udział specjaliści IT – zarówno ci związani z branżą finansową lub bankową, jak i ci z innych branż. Jak wynika z ich opinii, bankowość to sektor, który z jednej strony oferuje możliwość dalszego rozwoju kariery (sądzi tak 65% badanych i 71% spośród tych, zatrudnionych w finansach), z drugiej zaś przekłada się na rzeczywistość, w której żyją (uważa tak 60% respondentów i 65% zatrudnionych w finansach). Aż dla 56% badanych ważne jest, by tworzone przez nich rozwiązania miały duży zasięg i skalę, co ciekawe odsetek ten zwiększa się aż do 64% wśród zatrudnionych w finansach.

Innowacyjne projekty i rozwój

Dla specjalistów IT ważna jest możliwość tworzenia nowych rozwiązań – takie oczekiwanie ma aż 69% z nich. Duże znaczenie ma też różnorodność technologii i narzędzi stosowanych w pracy. Tylko niewiele ponad połowa badanych (55%) zgodziła się ze stwierdzeniem, że charakter zadań jest mniej ważny od wynagrodzenia. Dla 67% specjalistów IT ważna jest możliwość pracy przy innowacyjnych projektach. Za takie uważa się obecnie projekty wykorzystujące technologię AI, przy których chciałoby pracować 65% ankietowanych. Badanie pokazało także, że interesującym kierunkiem rozwoju zawodowego dla specjalistów IT jest również e-commerce (67% badanych).

Na pierwszym miejscu wśród obszarów technologicznych, które są najbardziej interesujące dla specjalistów IT, uplasowało się cyberbezpieczeństwo. 60% badanych przyznało, że możliwość pracy przy projektach związanych z tym obszarem byłaby dla nich interesująca i wpłynęłaby pozytywnie na chęć aplikowania na dane stanowisko. Na drugim miejscu uplasowało się tworzenie aplikacji mobilnych – tutaj odsetek wyniósł 56% wśród wszystkich specjalistów. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że aż 72% badanych preferuje pracodawców, którzy oferują swoim zespołom różne formy szkolenia i podnoszenia kwalifikacji.

Stabilność zatrudnienia

Badanie jasno wskazało również, że bezpieczeństwo i stabilność miejsca zatrudnienia są bardzo ważne dla specjalistów IT. W ciągu ostatniego roku aspekt ten stał się jeszcze istotniejszy dla 72% respondentów zatrudnionych w finansach oraz 66% ogółu badanych. Według danych rynkowych w I półroczu 2023 r. nowych ofert pracy dla specjalistów IT w Polsce było mniej, niż w tym samym okresie rok temu. Co więcej, część firm na świecie decydowało się na redukcje. W tym kontekście finanse i bankowość zajmują mocną pozycję. Za sektor oferujący stabilne zatrudnienie w obliczu kryzysu uważa je ponad połowa (56%) obecnie zatrudnionych w tej branży specjalistów IT i 48% ogółu badanych . Zatem osoby najlepiej znające specyfikę sektora finansowego w większym stopniu są przekonane, że stabilność miejsc pracy specjalistów IT, m.in. w bankach w Polsce, jest wysoka na tle innych obszarów rynku nowych technologii. Zaletą tej branży jest także jej rozmiar – jest na tyle duża, by zaoferować zmianę projektów i wyzwań bez konieczności zmiany pracodawcy oraz rezygnowania z kultury pracy w danej organizacji, czy nawiązanych relacji z zespołami.

Poszukiwane modele pracy

Badanie wyłoniło modele pracy i branże, które specjalistom IT wydają się interesujące pod kątem rozwojowym. Jak się okazało, preferują oni pracę w software house’ach. Pracodawcę o takim profilu wybrałoby 37% ogółu badanych i nieco więcej, bo 40% grupy zatrudnionych obecnie w sektorze finansowym. Na drugim miejscu uplasowały się finanse: 24% ogółu badanych i 30% zatrudnionych obecnie w finansach. Oznacza to, że jest to branża atrakcyjna dla specjalistów IT, a osoby, które mogły się o tym przekonać osobiście, tylko utwierdzają się w tym przekonaniu.

Okazało się także, że niemal połowę (49%) specjalistów IT do podjęcia pracy w finansach zachęca możliwość przynajmniej częściowej pracy z domu. Badani wymienili ją także wśród najbardziej preferowanych benefitów (60% badanych) – tuż za elastycznymi godzinami pracy (54% wskazań). Większość specjalistów IT, którzy wzięli udział w badaniu, pracuje obecnie w formule hybrydowej z przewagą pracy zdalnej (61,5%). Badanie pokazało też, że grupa ta rozumie ograniczenia wynikające z tego modelu wykonywania obowiązków – niemal dwie trzecie (63%) badanych uważa, że praca wyłącznie zdalna nie sprawdzi się przy każdym typie projektu IT – w niektórych konieczne są przynajmniej okazjonalne wizyty w biurze. Dla 75% badanych nie jest to jednak problem – przyznają oni, że wizyty w siedzibie w firmy o częstotliwości dwóch lub trzech w miesiącu nie zniechęcają ich do rozważenia oferty pracy.

– Nasze badanie pokazuje, że większość specjalistów dostrzega, jak praca w bankowości może pozytywnie wpływać na dalszą karierę, rozwijając nie tylko kompetencje technologiczne, ale także np. menedżerskie czy z zakresu zarządzania projektami. To także efekt lat pracy nad projektami rozwojowymi, szkoleniowymi czy kulturą innowacji, w którą inwestujemy w mBanku od dawna, również w wyniku rywalizacji o talenty. Tę filozofię przeciwstawiamy często krzywdzącym stereotypom o technologiach w finansach. Ta strategia przynosi skutki – i widzimy, że przekłada się także na rekrutację zdolnych, ambitnych pracowników – mówi Tomasz Dutkowski dyrektor ds. zarządzania informatyką mBanku

Pełny raport „Technologie, które się liczą”, zrealizowany przez Pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie mBanku można znaleźć na stronie: https://itwmbanku.pl/experts/. Tam publikowane są również oferty pracy w mBanku dla specjalistów IT.

O badaniu

Badanie przeprowadziła pracownia ARC Rynek i Opinia w maju 2023 roku na zlecenie mBanku. Wzięło w nim udział 568 specjalistów IT (n=568). Badanie przeprowadzono metodą CAWI (profesjonalnego formularza internetowego). Wyniki zważono do demografii respondentów IT w bazie instytutu badawczego. Opracowanie i omówienie danych, a także treści raportu zostało wykonane przez zespół dat:awesome by Linkleaders we współpracy z ekspertami mBanku.