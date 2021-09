Prezes Związku Cyfrowa Polska: „Laboratoria Przyszłości” narzędziem do walki z wykluczeniem cyfrowym i rozwijaniem kompetencji cyfrowych

Rządowe inwestycje zmierzające ku wyposażaniu polskich szkół w nowoczesny sprzęt technologiczny to ogromna szansa dla uczniów, bo dzięki kontaktowi z cyfrową technologią będą mogli rozwijać niezbędne dziś kompetencje cyfrowe – ocenia prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik przedstawiony w środę przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej Justynę Orłowską program „Laboratoria Przyszłości”.

Ogłoszony w środę rządowy program ma stanowić największą inwestycję w nowoczesną edukację w historii kraju. Rządowy program “Laboratoria Przyszłości” zagwarantuje ponad 3 milionom uczniów we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce dostęp m.in. do drukarek 3D, robotów, sprzętu do nagrań, czy gogli VR. Środki finansowe przekazane szkołom przekroczą 1 miliard zł, a uczniowie będą mogli zacząć korzystać z nowych narzędzi, które mają wspierać ich w rozwoju kreatywności, umiejętności współpracy i rozwiązywania problemów najpóźniej od 1 września 2022 roku, kiedy w życie wejdzie obowiązek posiadania nowoczesnego sprzętu przez wszystkie szkoły podstawowe w Polsce. Wsparcie będzie przyznane jednak jeszcze w tym roku i w całości z góry.

– Polska edukacja stawia kolejny krok ku cyfryzacji. Zaproszenie technologii do naszych szkół to wspaniałe wieści i sygnał, że rozumiemy, czego świat oczekuje od naszej młodzieży. Kontakt uczniów z mikrokontrolerami, robotami, czy drukarkami 3D to przede wszystkim ogromna szansa, by rozwijać ich kompetencje cyfrowe i już dziś przystosowywać ich do realiów rynku pracy XXI w., na który będą prędzej czy później wkraczać – komentuje Michał Kanownik.

Prezes Związku Cyfrowa Polska chwali również założenia programu za to, że – jak twierdzi – może przyczynić się do zwalczania zjawiska wykluczenia cyfrowego w Polsce. – Wierzę, że „Laboratoria Przyszłości” pozwoli dotrzeć do tych szkół i do tych uczniów, które dziś są wykluczeni cyfrowo, bez dostępu do cyfrowych rozwiązań. Oferując dostęp do najnowszych technologii i umożliwiając pozyskanie umiejętności cyfrowych uczniom, którzy nie mają takich możliwości we własnych domach, mamy szansę wyzwolić ogromny potencjał polskiej młodzieży, ale przede wszystkim budować podstawy społeczeństwa przyszłości, świadomego postępu technologicznego i wyposażonego w niezbędne umiejętności cyfrowe – zaznacza Michał Kanownik.