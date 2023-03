Producenci sprzętu oświetleniowego korzystają na wzroście cen energii

Wzrosty kosztów funkcjonowania biznesu, głównie za sprawą nowych cen energii i gazu, to dla niemal połowy firm największe tegoroczne wyzwanie, utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej. Nowa sytuacja skłania przedsiębiorców, ale także konsumentów do wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne. Skorzystają na tym producenci sprzętu oświetleniowego, którzy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie informacji kredytowych BIK powoli, ale konsekwentnie zmniejszają poziom zaległości do 10 mln zł.

O tym, jak ogromnym wyzwaniem dla prowadzenia działalności gospodarczej są ceny energii, pokazują wyniki badania Skaner MŚP, realizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Na pytanie: Czego najbardziej obawiacie się Państwo, jeśli chodzi o prowadzenie firmy w 2023? – najwięcej, bo niemal połowa (49,2 proc.) przedsiębiorców odpowiedziała, że wzrostów kosztów funkcjonowania biznesu, spowodowanych wysokimi rachunkami. Na liście wyzwań, przeszkoda ta zdystansowała nawet podwyżki składek ZUS, wzrost kosztów zatrudnienia oraz podatków, które zwykle były największym zmartwieniem. Drogi prąd i gaz to największa obawa przetwórstwa przemysłowego, bo aż siedem na dziesięć przedsiębiorstw wskazuje na ten problem. Nie ma co się dziwić, przemysł należy do mocno energochłonnych, bo poza produkcją, oświetlenia i ogrzewania potrzebują też przestrzenie magazynowe i hale zakładowe. – Dlatego to w przemyśle możliwe jest najbardziej efektywne zmniejszenie zużycia energii. Szacuje się, że wymiana całego oświetlenia konwencjonalnego np. na LED-owe pozwoliłaby w skali kraju, zaoszczędzić rocznie tyle prądu, ile produkuje duża elektrownia o mocy 2 GW. W skali przedsiębiorstwa, po przemyślanej modernizacji, oszczędności mogą być równie spektakularne – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

W opinii analityków Precedence Research, światowy rynek energooszczędnych technologii oświetleniowych do końca dekady zwiększy swoją wartość niemal dwukrotnie. Między innymi dlatego, że wyjątkowo wysokie ceny energii skróciły okres zwrotu z tego typu inwestycji, a to z kolei przyspieszyło procesy decyzyjne w sprawie zakupów energooszczędnych rozwiązań[1] .

Już widać pierwsze pozytywne sygnały wśród producentów oświetlenia

Pierwsze sygnały sprzyjających producentom oświetlenia okoliczności, można było zaobserwować już w ostatnich 12 miesiącach. Od stycznia 2022 do końca stycznia 2023 wartość ich nieopłaconych w terminie rat i faktur stopniała o 360 tys. zł (o blisko 4 proc.). Zaległości firm z wszystkich branż w tym czasie podwyższyły się o 6,7 proc. Lepsza koniunktura może nadal pomagać producentom elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 274) obniżać zaległe zobowiązania w bankach i u dostawców. Na koniec stycznia br. ich wartość dochodziła do 10 mln zł. Przeterminowane zobowiązania miało 110 firm, z czego 70 niesolidnych dłużników to przedsiębiorstwa cały czas aktywne na rynku. – Jednak udział niesolidnych producentów oświetlenia wśród ogółu firm z tej branży jest nadal wysoki (6,6 proc.). Co oznacza, że jest tu duże prawdopodobieństwo trafienia na firmę z problemami, dlatego warto przed podjęciem współpracy sprawdzić takiego kontrahenta – dodaje Sławomir Grzelczak.

Średnia zaległość, zgłoszona przez wierzycieli do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, wynosi w tej branży 31,3 tys. zł, natomiast przeciętne nieopłacone w terminie zobowiązania kredytowe widoczne w bazie informacji kredytowych BIK to niemal 203 tys. zł.

– Tak jak pandemia i różnego rodzaju ograniczenia w poruszaniu się spowodowały przyspieszony rozwój zakupów w sieci i całego związanego z tym zaplecza dostaw oraz usług, z których można korzystać online, tak teraz wysokie koszty energii zwróciły większą uwagę firm i konsumentów na energochłonność posiadanego oświetlenia i zasilanego prądem sprzętu. Choć powody wzrostu cen energii są dramatyczne, to jednak zmiany jakie wymuszają, wyjdą wszystkim na dobre. Tym bardziej, że dotychczas dużo mówiło się o ograniczeniu produkcji energii z paliw kopalnych: gazu czy węgla na korzyść OZE, natomiast bardzo mało o poszanowaniu energii i o efektywnym jej wykorzystywaniu – zauważa prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor (Grupa BIK).

