Prof. Dohler: Internet Umiejętności w sieci 5G receptą na globalne problemy

Każda generacja internetu wprowadzała rewolucję w gospodarce i życiu społecznym. Na początku, niemal nieskończona sieć komputerów stworzyła podwaliny dla ekonomii końca XX wieku. Następnie internet mobilny uwolnił nas od kabla sieciowego i połączył miliardy smartfonów i laptopów. Pojawienie się Internetu Rzeczy (IoT) już dziś łączy z kolei miliardy przedmiotów i rozwija Przemysł 4.0, którego nowy wymiar poznamy wraz z popularyzacją sieci 5G. „Tworzymy technologie, które wzmacniają maszyny, a ja chciałbym użyć tych wspaniałych rozwiązań do wzmocnienia człowieka” – zauważa profesor Mischa Dohler z King’s College London, światowa ikona branży naukowej, specjalista od nowych technologii i gość specjalny konferencji Ericsson Radio Tech Day

w Łodzi.

– „Umożliwiając zdalne przesyłanie doświadczeń fizycznych, Internet Umiejętności radykalnie zmieni sposób nauczania, uczenia się i interakcji z otoczeniem dla konsumentów. Zrewolucjonizuje operacje medyczne czy też prace serwisowe w przemyśle. Będzie to świat, w którym najlepsi lekarze i inżynierowie będą mogli szybko i zdalnie naprawiać nas i nasze samochody na całym świecie, a każdy będzie mógł uczyć się malarstwa u swojego ulubionego artysty, mieszkającego po drugiej stronie globu. Mówiąc w skrócie, Internet Umiejętności to proces technologiczny, w którym możemy przekazywać wiedzę, doświadczenia i umiejętności w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem większości naszych zmysłów” – mówi prof. Dohler, który był gościem specjalnym Ericsson Radio Tech Day 2020 w Łodzi, wydarzenia podczas którego zaprezentowano najnowsze technologie dla sieci 5G jakie powstają w Polsce.

Już dzisiaj internet pozwala nam wyjść poza świat obrazu i dźwięku. Nowoczesne technologie mogą odtworzyć zmysł dotyku, poprzez zastosowanie sił i wibracji. Na przykład mogą oszukać naszą skórę, tak aby przedmioty których dotykamy w świecie wirtualnym wydawały się prawdziwe. – „Żeby te doświadczenia były odczuwane przez nas jako rzeczywiste, dane powinny być przesyłane praktycznie w czasie rzeczywistym. Brak opóźnień jest w tym wypadku ważniejszy od dużej przepustowości łącza. Sieć musi być dodatkowo niezawodna i bezpieczna, ponieważ zdalnie będzie wykonywanych wiele zadań krytycznych. Te wszystkie cechy skupia w sobie technologia 5G. Teraz musimy połączyć to z najnowszymi rozwiązaniami z dzieciny robotyki, sztucznej inteligencji oraz kreatywnością ludzką. To będzie początek ery Internetu Umiejętności” – mówi Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.

Potencjalny globalny wpływ Internetu Umiejętności byłby kluczowy dla sprostania niektórym z największych wyzwań ludzkości. – „Wyjątkowym przykładem jest tegoroczna pandemia COVID-19. Jestem przekonany, że niektóre z podstawowych i częstych operacji manualnych, takich jak rozpylanie środków dezynfekujących, komunikowanie się z pacjentami oraz podstawowe zabiegi medyczne mogłyby być realizowane zdalnie, minimalizując rozmiary epidemii” – mówi prof. Mischa Dohler.

Innym przykładem są rozwiązania dla przemysłu. Wydatki operacyjne (OPEX)

są jednymi z największych w wielu branżach. Jedną z głównych przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak dostępności określonych specjalistów „na miejscu”. Internet umiejętności w sieciach 5G pozwoli na dopasowanie konkretnych potrzeb w jednej lokalizacji fizycznej do najlepszych umiejętności w innej lokalizacji. Uszkodzone samochody, samoloty czy statki mogłyby być zatem serwisowane zdalnie, a maszyny przemysłowe kontrolowane i naprawiane. Wszystko to w znacznie bardziej wydajny i skuteczny sposób, dodatkowo znacznie obniżając ślad węglowy.

– „Internet Umiejętności z pomocą sieci 5G stanie się narzędziem służącym do zdalnego przekazywania umiejętności, a tym samym demokratyzacji pracy w taki sam sposób, w jaki Internet demokratyzuje wiedzę” – podsumowuje prof. Dohler.

Prof. Mischa Dohler jest profesorem zwyczajnym w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej w King’s College London. Prowadzi interdyscyplinarne badania łączące dziedziny technologii, nauki i sztuki. Jest stypendystą IEEE, Royal Academy of Engineering, Royal Society of Arts (RSA), Institution of Engineering and Technology (IET) oraz Zasłużonym Członkiem Harvard Square Leaders Excellence. Jest również przedsiębiorcą, kompozytorem i pianistą z 5 albumami na Spotify/iTunes oraz biegle włada 6 językami. Pełni funkcję doradcy ds. polityki w kwestiach związanych z informatyzacją, umiejętnościami i edukacją. www.mischadohler.com