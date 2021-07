Programiści wciąż w cenie – raport wynagrodzeń branży IT za H1 2021

20% podwyżki. Na tyle mogli liczyć seniorzy w branży IT. Pierwsze półrocze 2021 r. napawa optymizmem całą branżę – tak wynika z najnowszego raportu Just Join IT – lidera wśród portali rekrutacyjnych dla polskiej branży IT.

Miniony rok, który upłynął pod szyldem pandemii koronawirusa, nie był łaskawy dla gospodarki. Branża IT była jedną z nielicznych, która najmniej ucierpiała – tym samym jej pracownicy. Początek roku odkręcił globalny kurek wynagrodzeń – średnio stawki wzrosły o 10%, a sektor IT podwoił ten wynik względem średniej krajowej – wykwalifikowany programista może liczyć nawet na potrójne wynagrodzenie.

Dobre nastroje w sektorze IT odzwierciedla nie tylko raport, ale również Barometr ITX – badający nastroje programistów i prognozy rozwoju branży. Ostatnio opublikowany odczyt za miesiąc maj pokazuje, że średnie wynagrodzenie konsekwentnie rośnie u 65% firm, a 77% z nich odnotowało wzrost zatrudnienia.



Nie da się ukryć, że polska branża IT rośnie w siłę. Wychodzimy cało po pandemii, a wyniki pokazują, że sezon wakacyjny, będący dla gospodarki częstokroć martwym, w ogóle nie ma wpływu na ciągły ruch w interesie. Analizując poprzednie lata wakacje są też dobrym momentem na poszukiwanie pracy w sektorze IT. – podsumowuje Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje – niezmiennie utrzymuje się na tym samym poziomie. Jak wynika z opublikowanego niedawno raportu DESI 2020, Polska od lat cierpi na niedobór 50 tys. ekspertów z branży. W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na specjalistów IT chcemy dać szansę programistom ze Wschodu a tym samym pomóc rodzimym pracodawcom. – podkreśla Nowosielski.

Devops najbardziej w cenie

Z analizy wynika, że najlepiej opłacani są programiści specjalizujący się w metodzie Devops. W cenie pozostają specjaliści Java, Python oraz Ruby. Z kolei technologie mobilne wciąż zaliczają spadki proponowanych wynagrodzeń w systemie umowy o pracę, gdzie B2B wykazało wzrost o kilka procent.

Poszukiwani bardziej doświadczeni

Jak wynika z raportu, najwięcej ofert pracy można było znaleźć dla pracowników średniego szczebla “mid” (54%), juniorzy wzbudzili najmniejsze zainteresowanie pracodawców (ok. 10%), a seniorzy stanowili powyżej 30% ofert w badanej grupie. Wnioski z tego takie, że branża wciąż poszukuje pracowników wykwalifikowanych i z dużym doświadczeniem.

Dogonić stolicę

Warszawa wciąż oferuje najwyższe stawki, lecz pozostałe miasta jak Kraków, Trójmiasto czy Wrocław są tuż za nią. Najsłabiej, pod względem wysokości wynagrodzeń w tym sektorze, plasuje się Poznań, choć warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim półroczem, wynagrodzenia seniorów w Poznaniu i Górnym Śląsku w końcu dorównały stawkom z pozostałych miast przedstawionych w rankingu (ok. 19 500 pln dla B2B).

Najwięcej ofert z umową o pracę

Raport, który opracowano na podstawie analizy 30 tys. ogłoszeń zamieszczonych na portalu Just Join IT w okresie styczeń-czerwiec 2021, pokazuje, że firmy szukały głównie pracowników na umowę o pracę (69%), zaś ofert dla freelancerów (B2B) było 31%. Ci ostatni otrzymali duże podwyżki względem roku 2020: junior 15%, mid 12,5%, senior 20%.



Walka trwa

Wzrosty wynagrodzeń podyktowane są rekordowo wysokim popytem na polskie usługi i produkty IT, co sprawia, że firmy muszą jeszcze mocniej walczyć o programistów, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Czynnik ludzki jest od zawsze najtrudniejszym ogniwem w każdej firmie, niezależnie od branży. Dlatego tak ważne jest otwarcie się na nowe rynki w Just Join IT jak np. Ukraina czy Białoruś, dając możliwość pracodawcom w pozyskaniu wsparcia wśród zagranicznych specjalistów również z tego regionu.