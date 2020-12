Od grudnia br. Przemysław Gerschmann dołączył do grona doradców Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, gdzie będzie odpowiadał za linie biznesowe dotyczące inwestorów indywidualnych

Mijający rok stał pod znakiem wzrostu zainteresowania inwestowaniem na giełdzie wśród inwestorów indywidualnych. To trend globalny – szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych ich udział wzrósł do ok. 25% z 10% rok wcześniej. Podobne zainteresowanie widać w Polsce. Zmienność, jaką najpierw przyniosła wyprzedaż akcji związana z wybuchem pandemii, a następnie wzrost inwestycji na fali optymizmu, przyciągnęła na warszawski parkiet wielu nowych inwestorów. W pierwszym półroczu 2020 r. krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 22% obrotów na Głównym Rynku GPW – to wzrost o 9 pp. w ujęciu rok do roku.

– Pomimo wielu obaw gospodarczych, ten rok obfitował w udane debiuty giełdowe, które cieszyły się zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. Największy z nich to oczywiście debiut Allegro – spółka zaoferowała inwestorom indywidualnym pakiet akcji wart 400 mln zł, na który zapisy przekroczyły podaż ponad 6,5-krotnie. Z kolei w grudniu ogromną popularnością cieszyło się IPO PCF Group. Wzięło w nim udział około 18 tys. inwestorów, a redukcja zapisów wyniosła aż 98,5% – komentuje Przemysław Gerschmann, doradca Zarządu GPW.

– Rosnąca popularność GPW wśród inwestorów indywidualnych przełożyła się także na wzrost liczby nowych rachunków w domach maklerskich oraz na poprawę konkurencyjności ich oferty. Obserwując wzrost dziennych średnich obrotów, które co sesję przekraczają miliard złotych, możemy oczekiwać, że rola inwestorów indywidualnych na warszawskim parkiecie będzie rosła także w kolejnym roku – dodaje.

Przemysław Gerschmann dołączył do grona doradców Zarządu GPW w grudniu 2020 r. i odpowiada za linie biznesowe dotyczące inwestorów indywidualnych. Od ponad 10 lat jest związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Pracował m.in. w biurze maklerskim Deutsche Banku oraz w biurze doradztwa inwestycyjnego i wealth management w Citi Handlowym. Jest aktywnym inwestorem indywidualnym, a także autorem książki „Śladami Warrena Buffetta”.