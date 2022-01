Radosław Bółkowski (Bridgestone) nowym prezesem zarządu PZPO

Prezesem zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) na 2022 rok został Radosław Bółkowski (Bridgestone), wiceprezesami natomiast Dariusz Wójcik (Continental) oraz Jacek Pryczek (Goodyear). Do zarządu jako nowy reprezentant Trelleborga dołączył także Krzysztof Święch, zastępując Andrzej Włodarczyka.

Członkowie Związku są największymi w Polsce i na świecie producentami opon. Reprezentują branżę zatrudniającą bezpośrednio w naszym kraju ponad 11.000 pracowników w 6 fabrykach i firmach handlowych. Codziennie z tych fabryk wyjeżdża ponad 130 tys. opon z napisem „made in Poland” do samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, czy maszyn rolniczych i przemysłowych.

– Związek prowadzi wiele akcji edukacyjnych i informuje o najlepszych praktykach odnośnie dbania o opony. Z jednej strony wspieramy technicznie i szkoleniowo serwisy – pokazując, jak ważna jest dokładność i ostrożność w pracy z oponami. Z drugiej strony uświadamiamy kierowców, że są one jedynym punktem styku ich aut z drogą. W obu przypadkach działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Współczesne opony renomowanych producentów to bardzo zaawansowane technologicznie produkty, w których stosuje się innowacyjne rozwiązania i wysokiej jakości komponenty. Choć z pozoru wszystkie są czarne i okrągłe – to różnice są dużo większe niż może się wydawać – nowoczesny skład mieszanki gumowej, zaawansowane polimery, długość drogi hamowania i trzymanie na zakrętach, odporność na poślizgi. Między innymi tym porządne opony różnią się od najtańszych. Warto poświecić więcej uwagi, by dobrze je dopasować do własnego pojazdu i potrzeb – wskazuje Radosław Bółkowski, nowy prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Radosław Bółkowski – dyrektor zarządzający Bridgestone w regionie Europy Wschodniej. Jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a także Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w branży oponiarskiej, z którą jest związany od ponad 20 lat.