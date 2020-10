Raport Cisco: rosną obawy o bezpieczeństwo świata pracy zdalnej

Nowe, globalne badanie Cisco zwraca uwagę na wyzwania i korzyści wynikające z przyspieszonego przejścia na opartą na chmurze pracę zdalną. Ten model wymaga od nas zachowania bezpieczeństwa, zapewnienia łączności i produktywności niezależnie od miejsca wykonywania obowiązków.

Zespoły IT nie były w pełni przygotowane na nagłe przejście na model pracy zdalnej. Bezpieczeństwo sieci i urządzeń końcowych stanowią i będą stanowić główne wyzwania przy wdrożeniach hybrydowych środowisk pracy.

Cisco opublikowało nowe, globalne badanie, w którym wskazano na rosnącą liczbę wyzwań związanych z bezpieczeństwem, z którymi muszą się mierzyć firmy wspierające pracowników i klientów w warunkach pracy zdalnej. W raporcie przedstawiono również, w jaki sposób organizacja może zwiększyć swoją elastyczność poprzez wdrożenie zabezpieczeń pozwalających uzyskać dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu. Inwestycje w bezpieczeństwo pomogą przygotować organizację na „nową normalność”, która zostanie z nami na dobre.

Na początku tego roku firmy na całym świecie przestawiły się na model pracy zdalnej niemal z dnia na dzień, w niespotykanej dotąd skali i tempie. Zespoły ds. cyberbezpieczeństwa nie ustawały w staraniach, aby umożliwić wykonywanie obowiązków rozproszonym pracownikom, jednocześnie dbając o ich bezpieczeństwo.

Według raportu Cisco pt. Future of Secure Remote Work Report, większość organizacji na całym świecie była w najlepszym razie tylko częściowo przygotowana do przejścia na pracę zdalną. Pandemia spowodowała przyspieszenie wdrożeń technologii umożliwiających pracownikom bezpieczną pracę z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu, przygotowując tym samym firmy na wszystko, co mogło nadejść.

Główne wnioski z badania:

85% organizacji stwierdziło, że cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne lub ważniejsze obecnie, niż przed wybuchem pandemii COVID-19.

Zabezpieczenie dostępu do sieci i zasobów firmowych to największe wyzwanie w zakresie cyberbezpieczeństwa, z którym mierzy się najwięcej organizacji (62%) obsługujących pracowników zdalnych.

Co drugi respondent deklaruje, że ochrona urządzeń końcowych, między innymi firmowych laptopów (56%) i urządzeń osobistych (54%), stanowi wyzwanie w warunkach pracy zdalnej.

66% ankietowanych wskazało, że kryzys COVID-19 spowoduje wzrost inwestycji w cyberbezpieczeństwo.

„Cyberbezpieczeństwo od bardzo dawna cechuje ogromna złożoność. Tymczasem nowy tryb pracy zostanie z nami na dobre, a firmy zamierzają zwiększyć nakłady na cyberbezpieczeństwo. Dlatego jako branża stajemy przed wyjątkowa okazja, aby zmienić sposób, w jaki podchodzimy do tej kwestii, żebyśmy mogli jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów i użytkowników końcowych” – powiedział Jeetu Patel, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Cisco Security & Applications.