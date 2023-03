Raport Marsh Transactional risk insurance 2022: year in review przedstawia przegląd polis transakcyjnych uplasowanych w ostatnim roku w poszczególnych regionach na świecie, oraz opisuje prognozy dotyczące rozwoju rynku w 2023 roku i w kolejnych latach.

Kluczowe wnioski:

Ubiegły rok był wyjątkowy pod względem liczby fuzji i przejęć, łączna suma przyznanych limitów wyniosła 59,3 mld dolarów na uplasowanych przez Marsh ponad 2 200 polisach w ramach 1 438 transakcji – obejmujących ponad 420 mld dolarów łącznej wartości przedsiębiorstw. Choć stanowi to niższy wynik niż w 2021 roku, to łączna wartość limitów jest wyższa o 46,8 mld dolarów od rezultatów uzyskanych w 2020 roku.

Stawki ubezpieczeń R&W w warstwie podstawowej spadły drastycznie w Ameryce Północnej, schodząc o ponad 200 punktów bazowych z rekordowego poziomu na początku 2022 roku. Mimo to, stawki w Ameryce Północnej pozostają wyższe niż w pozostałych regionach. W EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz w Azji ceny ubezpieczeń W&I w warstwie podstawowej nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast ceny w regionie Pacyfiku spadły.

Pojemność ubezpieczeniowa pozostaje duża na całym świecie, z ponad 1 mld dolarów limitów dostępnych dla pojedynczej transakcji w Ameryce Północnej i Europie; nowi uczestnicy rynku również zwiększyli dostępną pojemność w Azji i regionie Pacyfiku.

W porównaniu do lat ubiegłych, we wszystkich regionach na świecie wzrosła liczba roszczeń z tytułu ryzyka transakcyjnego.

Klienci Marsh znacząco zwiększyli wykorzystanie ubezpieczeń podatkowych, głównie ze względu na lepsze zrozumienie produktu, jak również większe zaangażowanie i apetyt ubezpieczycieli, szczególnie w przypadku ryzyk innych niż fuzje i przejęcia (tj. zarządzanie bilansem).

Marcin Stoń – Head of Transactional Risk Insurance w regionie CEE & Eastern Mediterranean podsumowuje: „Pomimo ochłodzenia rynku M&A w 2022 roku, popularność ubezpieczeń transakcyjnych utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie. W regionie EMEA za pośrednictwem Marsh zawarto prawie tysiąc polis i stanowiło to wynik bardzo zbliżony do poprzedniego roku. Klienci Marsh są coraz bardziej świadomi zalet polis transakcyjnych – nie tylko chronią one przed potencjalną szkodą, ale również pozwalają na sprawne zamknięcie transakcji M&A. Stale zwiększająca się liczba ubezpieczycieli oferujących polisy transakcyjne korzystnie wpływa na zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz całkowity koszt ubezpieczenia. Średnia wartość składki to 1.3% dla regionu EMEA, natomiast dla polskich transakcji jest ona jeszcze niższa i wynosi ok 1%”.

Małgorzata Splett – Dyrektor Działu FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) i PEMA (fuzje i przejęcia) w Marsh Polska dodaje: „Zarówno w Polsce, jak i w regionie EMEA obserwujemy dynamiczny wzrost liczby polis ryzyk zidentyfikowanych. Ubezpieczyciele mają apetyt na coraz szerszy katalog ryzyk, choć wciąż najczęściej ubezpieczane są znane ryzyka podatkowe np. te związane z podatkiem u źródła, reklasyfikacją umowy z pracownikami (b2b), VAT/CLAT, rezydencją podatkową, a nawet wybranymi kwestiami Transfer Pricing. Najczęściej problemy podatkowe „odkrywane” są przy pracy przy projektach M&A, ale mogą być też zidentyfikowane w toku normalnej działalności spółki Klienta. Szkodowość z polis transakcyjnych rośnie. Biorąc pod uwagę większą liczbę polis oraz konkurencyjny zakres ochrony, spodziewamy się, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał w kolejnych latach. Nie zmieniają się natomiast kategorie najczęściej łamanych zapewnień z umowy sprzedaży – nadal najwięcej szkód z polis transakcyjnych dotyczy sprawozdań finansowych i podatków”.

Więcej informacji: https://www.marsh.com/uk/services/private-equity-mergers-acquisitions/insights/global-transactional-risk-report/global-transactional-risk-report-download.html