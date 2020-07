Raporty powstające w Programie Wsparcia Pokrycia Analitycznego dystrybuowane przez Refinitiv

Raporty opracowywane w Programie Wsparcia Pokrycia Analitycznego będą dostępne w Refinitiv

Celem GPW jest zwiększenie dotarcia raportów analitycznych powstających w ramach Programu do potencjalnych inwestorów

GPW podpisała umowę z Refinitiv Limited na dystrybucję raportów analitycznych publikowanych w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Refinitiv, globalna firma dystrybucji danych z rynków finansowych, zajmuje się m.in. publikacją i upowszechnianiem dla inwestorów i instytucji raportów analitycznych przygotowywanych przez brokerów oraz niezależnych dostawców analiz.

Cieszymy się, że raporty publikowane w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego będą dystrybuowane przez Refinitiv. Dzięki temu będą trafiać do szerszej grupy inwestorów. Obecnie członkowie giełdy przygotowują analizy dla 51 małych i średnich spółek, co może zwiększyć zainteresowanie ich akcjami. Naszym celem od samego początku było dotarcie do jak największej grupy inwestorów indywidualnych oraz profesjonalnych i udostępnienie rzetelnej informacji o spółkach z indeksów mWIG40 i sWIG80 – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

W ramach Programu publikowane są raporty analityczne dla 51 średnich i małych spółek z Głównego Rynku. 2 lipca 2020 r. decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do 39 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego organizowanego przez GPW dołączyło kolejnych 12 spółek.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. W Programie uczestniczy 12 Członków Giełdy (domów maklerskich). Raporty analityczne publikowane w ramach Programu dostępne są na stronach internetowych Członków Giełdy oraz stronie internetowej GPW.