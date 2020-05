Regały magazynowe WDX: optymalne składowanie towarów

Optymalizacja przepływu materiałów w procesach wewnętrznych magazynów to pierwszy krok na drodze do zwiększenia wydajności pracy. Proces zmian zacznij od regałów magazynowych. Dobierz je w sposób, który zapewni Twojemu przedsiębiorstwu efektywne składowanie i transport wewnętrzny.

WDX: producent regałów magazynowych

Regały magazynowe to nasza specjalność. Produkujemy je od ponad ćwierć wieku, co przekłada się na efektywne zarządzanie dostępną przestrzenią. Konstruujemy regały w zależności od wymagań, oczekiwań i możliwości klientów. Tym samym WDX współpracuje z przedsiębiorstwami z różnorodnych dziedzin gospodarki. Wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć, czego potrzebujesz, a my pokażemy Ci, które regały magazynowe dadzą Ci najwięcej jakości.

Jakie regały magazynowe naprawdę potrzebujesz?

Oferta WDX spełnia wymagania zarówno wielkich przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm. Nasze regały magazynowe dzielimy na paletowe, półkowe i pozostałe rozwiązania magazynowe.

Regały magazynowe do palet są podstawowym wyposażeniem magazynów i obiektów logistycznych. Umożliwiają składowanie rzędowe, blokowe oraz automatyczne. W zależności od wymagań klientów dostosowujemy regały pod kątem: ciężaru, kształtu i wymiarów ładunku.

są podstawowym wyposażeniem magazynów i obiektów logistycznych. Umożliwiają składowanie rzędowe, blokowe oraz automatyczne. W zależności od wymagań klientów dostosowujemy regały pod kątem: ciężaru, kształtu i wymiarów ładunku. Regały magazynowe półkowe to najlepsze rozwiązanie dla firm, które zajmują się składowaniem drobnych materiałów (np. pojemników, czy towarów luzem). Umożliwiamy dowolną konfigurację poziomu składowania, a także głębokość półek. W ofercie WDX znajdują się: regały półkowe MID, systemy półkowe MAX oraz regały kompletacyjne.

Różnorodność nie kończy się w tym momencie… Na bazie doświadczenia, wiedzy i gruntownego badania rynku oferujemy o wiele więcej regałów magazynowych, z których najpopularniejsze to: regały satelitarne, regały przepływowe, regały mobilne, regały wspornikowe, czy antresole magazynowe.

W WDX stawiamy na innowację, optymalizację i najwyższą jakość. Zanim cokolwiek Ci zaoferujemy, przeprowadzamy wiele badań, testów i symulacji, gwarantujących, że nasze produkty spełnią Twoje wymagania. Z przyjemnością dostosowujemy nasze regały magazynowe do Twoich indywidualnych preferencji. Tym samym oferujemy produkty szyte na miarę!

Zacznij od podstaw

Regały magazynowe to podstawa centrów logistycznych. Możesz dysponować najlepszym sprzętem i najlepszym zespołem, ale bez odpowiednich regałów: marnujesz czas, pieniądze i siły… Zacznij od podstaw. Skontaktuj się ze specjalistami, powiedz, czego potrzebujesz i obserwuj, jak WDX zamienia Twoje przedsiębiorstwo w nowoczesne systemy składowania, wykorzystujące zaawansowane technologie intralogistyczne.