relacja z XII Międzynarodowego Kongresu Faktoringu

Faktoring w Polsce, po prawie rocznym spowolnieniu, wrócił na drogę dwucyfrowego wzrostu obrotów. Utrzymanie tak wysokiej dynamiki rozwoju jest jednym z kluczowych celów, jakie stawia przed sobą rynek. Ponadto do głównych wyzwań faktorzy zaliczają kontynuację współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy realizacji tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców, zwiększenie udziału faktoringu pełnego i eksportowego w obrotach branży, efektywne zarządzanie pracą stacjonarną, zdalną i hybrydową, a także edukację przedsiębiorców i współpracę ze środowiskiem akademickim. To najważniejsze wnioski z dwunastej edycji Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.

Doroczne spotkanie przedstawicieli rynku faktoringu i finansów powróciło po dwóch latach do formuły stacjonarnej. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, odbyło się tylko w formię online. W tym roku po raz pierwszy Polski Związek Faktorów umożliwił uczestnictwo zarówno stacjonarnie, jak i przez internet. XII Międzynarodowy Kongres Faktoringu zgromadził ponad 270 osób. W spotkaniu stacjonarnym wzięło udział 210 gości. Transmisję online obserwowało natomiast 60 subskrybentów.

Tradycyjnie, wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia gościa specjalnego. W tym roku uczestników czekało inspirujące spotkanie z Zuzanną Skalską, doradcą ds. trendów strategicznych w zakresie innowacji dla przedsiębiorstw, właścicielką 360Inspiration i partnerem zarządzającym FutureS Thinking Group. Zuzanna Skalska ściśle współpracuje z prezesami firm i członkami zarządów, doradzając im w kwestii możliwych scenariuszy rozwoju przyszłości. Wykłada na wielu uczelniach na świecie. Jest współtwórczynią School of Form (SWPS). Dla środowiska faktoringowego przygotowała wystąpienie pt. „Prototypowanie 2040 – pomyśl, jak będzie wyglądał Twój biznes w obliczu nadchodzących zmian”.

Część merytoryczna Kongresu rozpoczęła się od prezentacji sytuacji na rynku faktoringowym w Polsce i na świecie. Przedstawili je: Konrad Klimek, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF i Betül Kurtulus, Regional Director CEE, SEE and The Middle East FCI.

Tradycyjnie podczas Kongresu nagrodzono autorów najlepszych prac dyplomowych z dziedziny faktoringu, startujących w konkursie „Złote Pióro PZF”. Następnie władze Związku uhonorowały Andrzeja Żbikowskiego, pierwszego Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego i jego wieloletniego członka.

Po ceremonii przyszedł czas na wystąpienie kolejnego gościa specjalnego. Był nim Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który podsumował etapy realizacji tarczy antykryzysowej.

W ostatnim panelu dyskusyjnym pt. „Zarządzanie należnościami u progu nowej ery w gospodarce – rola faktorów, ubezpieczycieli i brokerów”, szukano odpowiedzi na wskazywane przez przedsiębiorców potrzeby rynkowe, związane z budowaniem konsorcjów faktoringowych, opartych na porozumieniu firm faktoringowych, ubezpieczeniowych i brokerskich.

W dyskusji udział wzięli: Krzysztof Chechłacz, Członek Zarządu RiskMan, Maciej Harczuk, Członek Zarządu Euler Hermes, Maciej Kalbus, Dyrektor Zespołu Finansowania Handlu, Departament Ryzyk Kredytowych Marsh Polska, Roman Maciejewski, Prezes Zarządu Santander Factoring, Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE. Rozmowę poprowadził Łukasz Kiliński, Wiceprezes Zarządu Coface Poland.

Po Kongresie uczestnicy wzięli udział w koktajlu z okazji 20-lecia PZF.