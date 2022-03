Rusza współpraca POLSA z Virgin Orbit

Polska wchodzi do gry jako potencjalny użytkownik LauncherOne, technologii do wynoszenia w przestrzeń kosmiczną obiektów za pomocą rakiety podczepionej do specjalnie przystosowanego samolotu. POLSA będzie analizowała możliwość startów z terytorium Polski. 16 marca br., w Los Angeles, w obecności ministra gospodarki i technologii Piotra Nowaka, prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna i prezes Virgin Orbit Dan Hart podpisali list intencyjny w tej sprawie.

– Dzisiejsze wydarzenie to kolejny etap w budowaniu przez Polskę suwerennego systemu satelitarnego. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Rozwój nowych technologii, w tym nawigacja, zobrazowania Ziemi, czy telekomunikacja są niezastąpione m. in. w zapewnianiu bezpieczeństwa kraju i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych – powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Podpisany list zakłada, że POLSA przeprowadzi szczegółową analizę przydatności LauncherOne dla potrzeb m. in. polskiej nauki i gospodarki, w kontekście ewentualnego wyboru Virgin Orbit jako partnera w przyszłych przedsięwzięciach obejmujących starty tego typu obiektów z obszaru naszego kraju.

Przedmiotem dalszych studiów wykonalności mogą być także koncepcje misji, doprecyzowanie założeń technicznych i organizacyjnych, jak również swoista „mapa drogowa”, mająca na celu maksymalne wykorzystanie całego przedsięwzięcia jako impulsu rozwojowego dla polskiego przemysłu w szeroko rozumianym obszarze STEM (Science, Technology, Engineering & Maths).

Virgin Orbit zadeklarowało gotowość dostarczenia rozwiązania sprofilowanego pod określone przez POLSA potrzeby i wymagania, obejmujące wsparcie naziemne oraz odpowiedni samolot.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna podkreślił, że podpisany list wieńczy kilkumiesięczny okres intensywnych negocjacji, prowadzonych w ścisłej koordynacji z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. – Zainteresowanie oraz złożone konkretne deklaracje, pokazują, że Polska może być atrakcyjnym partnerem dla globalnych graczy, do których zalicza się Virgin Orbit. Jeszcze istotniejsze jest budowanie pozycji naszego sektora kosmicznego w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie międzynarodowego rynku kosmicznego, jakim jest upstream. Dzięki technologii LauncherOne, Polska będzie mogła świadczyć usługi wynoszenia na orbitę również dla innych krajów regionu, w szczególności z obszaru Trójmorza – dodał prezes POLSA.

– Dzisiejsze porozumienie stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia Polsce i jej sąsiadom dostępu do przestrzeni kosmicznej, służąc polskiemu przemysłowi, nauce i bezpieczeństwu – mówił dyrektor generalny Virgin Orbit, Dan Hart. – Wizjonerskie podejście Polski stanowi inspirację w tym krytycznym dla Europy momencie i jesteśmy zaszczyceni mogąc służyć wsparciem oraz współpracując z polskim sektorem kosmicznym, aby otworzyć przestrzeń kosmiczną – dodał.

LauncherOne to system składający się ze specjalnie przystosowanego samolotu tzw. „nosiciela” (odrzutowiec klasy Boeing 747) oraz uruchamianej z jego pokładu na wysokości około 10-11 km rakiety, zdolnej umieścić na niskiej orbicie okołoziemskiej ładunek o łącznej masie do 300 kg. Pierwszy zakończony powodzeniem start LauncherOne przeprowadzono 17 stycznia 2021 r. Niespełna 12 miesięcy później, podczas trzeciej udanej komercyjnej misji z użyciem opisywanego systemu, dwa z siedmiu wyniesionych małych satelitów były wykonane przez polską spółkę SatRevolution.