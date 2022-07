Rynek faktoringu urósł w pierwszym półroczu 2022 r. o 33,2 proc. r/r

Rynek faktoringu urósł w pierwszym półroczu 2022 r. o jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Tak dynamicznego tempa rozwoju branża nie zanotowała jeszcze nigdy. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2022 r. nabyły wierzytelności o łącznej wartości 223 mld zł. To aż o 33,2 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy wynik ten wyniósł 167,4 mld zł. Z usług faktoringowych korzysta dziś 22,3 tys. krajowych przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 10,8 mln faktur.

Polski Związek Faktorów (PZF) zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Skupia obecnie 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania. Należy do niego także 6 podmiotów o statusie partnera.

– Obecny rok pod względem rozwoju rynku jest dla naszej branży bardzo udany. Już pierwszy kwartał pokazał, że faktoring jest odporny na kryzys i w cięższych czasach stanowi dla polskich firm pożądaną ofertę. Potwierdzają to także badania rynkowe. Wynika z nich, że blisko połowa przedsiębiorców (44 proc.) dobrze ocenia tę formę finansowania i postrzega ją jako skuteczny sposób na poprawę płynności. W ciągu roku opinie te poprawiły się o 6 punktów procentowych. – mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

To wyniki piątej fali badania postrzegania usług faktoringowych wśród polskich przedsiębiorców. Sondaż zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia. W badaniu przeanalizowane zostały zarówno warunki prowadzenia biznesu, jak i nastawienie menedżerów do rozwiązań finansowych mających wpływ na rozwój firm.

– Jako dostawcy usługi mającej na celu rozwiązywanie konkretnych problemów, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy, staramy się dowiedzieć, jakie bariery napotykają w codziennym prowadzeniu interesów. Warto dodać, że opinie pozyskujemy zarówno od przedsiębiorców, którzy z usług faktoringu korzystają, jak i tych, którzy jeszcze tego nie robili. – uzupełnia Konrad Klimek.



Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 22,3 tys. przedsiębiorstw. Blisko 80 proc. to producenci i dystrybutorzy dóbr i towarów. Łącznie faktoranci wystawili blisko 10,8 mln faktur, na podstawie których krajowi faktorzy udzielili im finansowania.

– Wielu przedsiębiorców i menedżerów nie wyobraża sobie sprawnego funkcjonowania swoich firm bez faktoringu. Bardzo nas to cieszy. Wspieramy ich i pomagamy im w utrzymywaniu płynności finansowej, rozwijaniu działalności biznesowej czy poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Ponadto zapewniamy bezpieczeństwo obrotów handlowych. To dlatego wielu stałych klientów kontynuuje współpracę z faktorami przedstawiając coraz więcej faktur do sfinansowania. Przybywa też nowych, którzy szybko zauważają korzyści wynikające z faktoringu. Natychmiastowy dostęp do gotówki, optymalizacja ryzyka i zaspokojenie najpilniejszych potrzeb są kluczowymi warunkami pomyślnego rozwoju biznesu. – dodaje Konrad Klimek.



Po faktoring sięgają przede wszystkim firmy, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności, dlatego istotny z ich punktu widzenia jest szybki i wygodny dostęp do gotówki. Dzięki niej mogą rozwijać swoją działalność regulując na bieżąco zobowiązania, a także oferować kontrahentom atrakcyjne warunki współpracy.