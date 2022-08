Rynek kryptowalut odreagowuje po weekendowych spadkach

Rynek odreagowuje po weekendowych spadkach

Po bardzo dobrym lipcu, sytuacja na rynku kryptowalut zmieniła się na gorsze w okolicach połowy sierpnia. Kulminacja spadków nastąpiła pod koniec zeszłego tygodnia i na weekend, kiedy praktycznie wszystkie czołowe kryptowaluty pogrążyły się w czerwieni. Całkowita kapitalizacja rynku spadła na moment nawet ponownie poniżej 1 bln dolarów.

Bitcoin stracił swój silny impet wzrostowy z poprzednich tygodni i po gwałtownej korekcie w zeszły piątek zameldował się poniżej 21 tys. dolarów – najniżej od czterech tygodni. Co istotne, największa kryptowaluta wypadła poniżej linii trendu wzrostowego, rozpoczętego jeszcze pod koniec czerwca. Po weekendzie nastąpiło odreagowanie i kryptowaluty rozpoczęły mozolne odrabianie strat. Całkowita kapitalizacja wróciła powyżej granicy 1 bln dolarów, a BTC walczy o przebicie poziomu 22 tys. dolarów. Możliwe, że w ciągu następnych kilku dni dojdzie do re-testu i próby powrotu Bitcoina do kanału wzrostowego. Jeśli jednak to się nie powiedzie, spodziewać się można dalszej kontynuacji spadków, aż do strefy wsparcia w okolicach 19 tys. dolarów.

Ethereum doświadczyło jeszcze gwałtowniejszej wyprzedaży niż Bitcoin, odreagowując ostatni rajd wzrostowy przed Ethereum Merge. W zeszły piątek ETH straciło nawet około 12 proc. swojej wartości w ciągu jednego dnia. Po odrobieniu części strat, Ethereum jest notowane obecnie nieznacznie poniżej 1700 dolarów.

Dzienny RSI powoli podnosi się i wskazuje na poziom 50, który jest uważany za neutralne terytorium. ETH, które znacznie przewyższało BTC w ciągu ostatnich kilku miesięcy, osiągnęło w zeszłym tygodniu udział w rynku powyżej 21 proc. Po ostatnich spadkach dominacja Ethereum spadła jednak o 1 punkt procentowy do poziomu 20 proc.

Para ETH/BTC spadła do obszaru wsparcia 0.0732, a następnie poruszyła się z powrotem w górę powyżej 0.0784. Średnia ruchoma nadal rośnie, sugerując, że ETH jest silniejsze niż BTC na wykresach o wyższych ramach czasowych.

Ekstremalny strach powrócił

Wskaźnik Fear and Greed Index w ostatnich tygodniach powoli podnosił się z terytorium skrajnego strachu w kierunku obszaru neutralnego, osiągając nawet poziom 47 punktów. Nastroje rynkowe po ostatnim załamaniu uległy jednak pogorszeniu, a odczyt w okolicach 25 punktów oznacza, że sentyment inwestorów można ponownie klasyfikować jako ekstremalny strach.

Komentarz opracował: Lukas Enzersdorfer – Konrad, szef ds. rozwoju produktu oraz zastępca dyrektora generalnego Bitpanda