Po komentarzach Fed widać spadki w krypto

Komentarze Jerome’a ​​Powella z Fed spowodowały spadek cen kryptowalut i akcji pod koniec zeszłego tygodnia, a ceny w dużej mierze nadal spadały, ponieważ inwestorzy chcą się pozbywać „bardziej ryzykownych” aktywów.

Bitcoin kosztuje obecnie 20 400 dolarów w porównaniu do zeszłego tygodnia, kiedy to przed piątkowym spadkiem zbliżał się do 22 000 dolarów. Ten spadek po Jackson Hole był odzwierciedleniem rynku akcji, a na rynkach amerykańskich straciło 1,25 biliona dolarów po komentarzach, że podwyżki stóp procentowych zostaną utrzymane. Na pewnym etapie w poniedziałek BTC spadł poniżej 20 000 dolarów, aby zakończyć na poziomie 19 500 USD

Ethereum kosztuje obecnie nieco poniżej 1600 dolarów – mniej więcej tyle samo, co w zeszłym tygodniu. Według Santiment wynika to z wiadomości, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy akcje giełdowych wielorybów wzrosły o 78 proc. Przepływ kryptowalut na giełdy zazwyczaj oznacza sentyment typowy dla bessy i czerpanie zysków – co oznacza, że ​​wieloryby oczekują, że cena Ethereum spadnie. To, czy połączenie będzie okazją typu „kup plotkę, sprzedaj wiadomość” – dopiero się okaże, ale na razie analiza techniczna sugeruje, że w nadchodzących tygodniach możemy zaobserwować wiele akcji blockchain.

Simon Peters, analityk kryptowalut eToro