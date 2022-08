Czy kryzys energetyczny wpływa na wydobycie bitcoinów?

Nie jest niespodzianką, że z powodu kryzysu energetycznego, który w ciągu ostatnich kilku tygodni nie schodził z nagłówków gazet, teraz wpływa on na wydobycie bitcoinów.

Ponieważ ceny BTC spadły o 50 proc., a ceny energii idą w górę, zrozumiałe jest, że niektórzy górnicy chcą pokryć swoje straty ze względu na samą ilość energii potrzebnej do wydobycia zasobów.

Jak się okazuje, niektórzy górnicy sprzedają teraz energię z powrotem do sieci, aby zrównoważyć spadek ceny bitcoina, a niektórzy faktycznie płacą za zamykanie operacji w godzinach szczytu, uwalniając moc z powrotem do sieci, jednocześnie obniżając koszt produktu.

W miarę pogłębiania się kryzysu kosztów utrzymania i możliwej bessy, może to być kolejny potencjalny efekt uboczny, ponieważ poziom produkcji prawdopodobnie spadnie poniżej poziomów z poprzednich miesięcy, ponieważ koszty energii nadal spadają.

Simon Peters, analityk kryptowalut eToro