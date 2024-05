Rynek samochodów elektrycznych w Polsce w kwietniu 2024 r.: kluczowe statystyki

Na koniec kwietnia 2024 r. łączna liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) wynosiła 64 510 szt.

Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w ubiegłym miesiącu wzrosła do 6 691

W kwietniu 2024 r. udział ogłoszeń BEV w łącznej liczbie ofert pojazdów używanych na portalu OTOMOTO wyniósł 1,1%

Polish EV Outlook Index (PEVO Index) to comiesięczne zestawienie kluczowych danych i statystyk sektora e-mobility w Polsce

Samochody elektryczne

Na koniec kwietnia 2024 r. flota osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce liczyła 64 510 szt. Park osobowych BEV składał się z 58 050 szt. (+59% r/r), a liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu wyniosła 1 264 szt. (+3% r/r). Na koniec kwietnia 2024 r. flota całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych zwiększyła się do 6460 szt. (+70% r/r). Park osobowych, wodorowych FCEV liczył 215 szt. (+29% r/r). Najpopularniejszymi, nowymi osobowymi modelami BEV w kwietniu 2024 r. były Tesla Model Y (212 sprzedanych szt.), Volvo EX30 (175 szt.) oraz KIA Niro (91 szt.). Na podium wśród marek znalazły się Tesla, Volvo oraz KIA. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w kwietniu 2024 r. wyniósł 2,8%.

Infrastruktura ładowania

W Polsce na koniec kwietnia 2024 r. funkcjonowało 6691 (+37% r/r) ogólnodostępnych punktów ładowania, w tym 4801 AC (+29% r/r) oraz 1890 DC (+61% r/r). W kwietniu uruchomiono 201 nowych punktów. Największym udziałem w sieci infrastruktury ładowania w Polsce dysponowały ładowarki o mocy do 22 kW (63%), ale liczba szybkich stacji DC o mocy przekraczającej 50 kW bardzo dynamicznie rośnie. Pod koniec kwietnia 2024 r. kierowcy EV mogli w Polsce korzystać już z 830 takich urządzeń. „PEVO Index” zawiera także informacje na temat miast o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze dla pojazdów zeroemisyjnych. Pierwsza jest Warszawa (621 punktów w kwietniu 2024 r.), a kolejne miejsca zajmują Gdańsk (297), Szczecin (243), Poznań (214) i Kraków (204). Liczba punktów wzdłuż sieci TEN-T wyniosła na koniec kwietnia 2024 r. 690, co oznacza wzrost o 19% r/r.

Rynek zeroemisyjnych pojazdów używanych

„PEVO Index” zawiera również dane na temat oferty na rynku wtórnym elektromobilności w naszym kraju. Pod koniec kwietnia 2024 r. liczba ogłoszeń używanych BEV na portalu OTOMOTO wynosiła 4392. To wzrost o 75% r/r. Udział ogłoszeń samochodów całkowicie elektrycznych w łącznej liczbie ogłoszeń pojazdów używanych to 1,1%. Takie oferty odpowiadały za 0,7% wszystkich odsłon ogłoszeń na portalu OTOMOTO. Najpopularniejszymi modelami BEV na wtórnym rynku e-mobility w Polsce były Nissan Leaf (384 ogłoszenia w kwietniu 2024 r. ze średnią ceną 64 956 PLN), BMW i3 (295 ogłoszeń ze średnią ceną 82 884 PLN) oraz Tesla Model 3 (187 ogłoszeń ze średnią ceną 142 954 PLN).

„Polish EV Outlook” to najważniejsza, najbardziej kompleksowa analiza rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce. PSNM od 5 lat prezentuje w swoim raporcie przekrojowy obraz rynku osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów elektrycznych, infrastruktury ładowania, struktury nabywców EV, zmian legislacyjnych oraz wpływu e-mobility na sektor elektroenergetyczny. „PEVO Index” to cykliczna, udostępniana co miesiąc wersja „Polish EV Outlook” zawierająca aktualizowane na bieżąco, kluczowe dane zawarte w pełnej wersji raportu, prezentowane w przystępnej, infograficznej formie.

Dane do „PEVO Index” dostarczają: PSNM, IBRM Samar oraz OTOMOTO.