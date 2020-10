Rynek złota w III kwartale 2020 roku – wnioski z raportu Gold Demand Trends Q3 2020

W trzecim kwartale 2020 roku nadal rosło zapotrzebowanie na królewski kruszec. Globalnie nadal dominuje popyt inwestycyjny. W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz zamrożeniem gospodarek w wielu krajach obniżeniu natomiast uległ popyt na fizyczny kruszec – wynika z raportu Gold Demand Trends Q3 2020. W analizowanym okresie światowy popyt na złoto – mimo trendu wzrostowego w 2020 roku – kształtował się na poziomie 892.3 tony i był mniejszy o 19% w porównaniu rok do roku osiągając najniższą sumę kwartalną od 2009 roku. Spadek jest również widoczny, gdy zestawimy trzeci kwartał 2020 roku i 2019 roku – popyt na kruszec obniżył się o 10%. Warto jednak podkreślić, że wartość inwestycji w kruszec jest większa niż rok temu. W 2019 roku przykładowo za 100 uncji trzeba było zapłacić 550 tys. PLN, natomiast obecnie około 780 tys. PLN.

Złoto inwestycyjne na stabilnej pozycji

Skala pandemii koronawirusa oraz jej potencjalny wpływ na globalną gospodarkę sprawiły, że inwestorzy skłaniali się ku aktywom, które w czasach kryzysu uznawane są za bezpieczną przystań. Jak prezentuje najnowszy raport Gold Demand Trends Q3 2020 w trzecim kwartale br. obserwować mogliśmy silny napływ do funduszy ETF zasilanych złotem. Kwartalnie plasował się on na poziomie 272,5 tony, co doprowadziło do ​​nowego, globalnego rekordu – 3880 tony. Podczas gdy tempo nieco zwolniło od I półrocza, utrzymujące się wpływy w trzecim kwartale wskazują na ciągłą motywację inwestorów ETF do zwiększania swoich aktywów. Co więcej, wpływ na to mogły mieć również nisko oprocentowane lokaty bankowe, depozyty i obligacje.

Chociaż w trzecim kwartale tego roku ogólny popyt spadł, nastąpił znaczny wzrost popytu inwestycyjnego o 21%, do 494,6 tony.

Wyniki najnowszego raportu Światowej Rady Złota potwierdzają przewidywania analityków. Popyt inwestycyjny pozostaje dominującym czynnikiem w obszarze złota. Najprawdopodobniej – w najbliższym czasie – utrzyma on swoje tempo wzrostowe w związku z nadal odczuwanymi skutkami pandemii koronawirusa – mówi Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Inwestorzy poszukują alternatywnych, bezpiecznych aktywów. Dlatego wzrosty w głównej mierze zostały wygenerowane przez fundusze inwestycyjne lokujące środki w fizyczne złoto – dodaje.

Duże zainteresowanie sztabkami i monetami

Rosnący popyt inwestycyjny można również dostrzec w ponownym zwiększeniu zainteresowania sztabkami i monetami bulionowymi. Światowa Rada Złota podała, że ​​globalny popyt na sztabki złota i monety wzrósł w trzecim kwartale o 49% w porównaniu z analogicznym okresem rok temu.

Niezmiennie Polacy najchętniej kupują sztabki o wadze jednej uncji trojańskiej (31,1 gramów). Warto zwrócić również uwagę na sztabki o mniejszej gramaturze. Przykładowo te 5 gramowe cieszyły się sporym zainteresowaniem w czerwcu. Ich sprzedaż w porównaniu z początkiem roku wzrosła o ponad 66% – mówi Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex.

Innym ważnym filarem rynku złota jest popyt banku centralnego, który w trzecim kwartale br. spadł o 12 ton. Pierwszy raz od prawie dziesięciu lat, obserwujemy sytuację, kiedy banki centralne sprzedają złoto netto. Banki centralne nadal pozostają silnymi nabywcami netto w ujęciu rocznym, a popyt w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 220,6 ton. Natomiast sprzedaż generowały głównie tylko dwa banki centralne – Uzbekistan i Turcja. Zakupy w tym przypadku są kontynuowane w umiarkowanym tempie, napędzane potrzebą dywersyfikacji i ochrony w otoczeniu ujemnych kursów.

Polacy też doceniają złoto

Najatrakcyjniejszymi formami do zainwestowania swoich oszczędności dla respondentów badania firmy Tavex zrealizowanego przez SW RESEARCH okazały się nieruchomości oraz złoto. 56% badanych uważa, że warto postawić na posiadanie własnego mieszkania lub domu. Natomiast co trzecia osoba wskazała kruszec jak dobry ruch inwestycyjny.

Co ciekawe, w grupie przebadanych kobiet wskazania głównie padały na nieruchomości (63%), złoto cieszyło się mniejszą popularnością (prawie 27%). Różnice te są słabiej widoczne w przypadku mężczyzn, analogicznie – prawie 42% i 48%.

Ceny złota nadal wysokie

W trzecim kwartale 2020 roku wartość złota w dolarach amerykańskich wzrosła do rekordowego poziomu 2 067,15 USD/oz. Następnie nastąpiła korekta, w wyniku której kwartał został zamknięty ceną w okolicach w okolicy 1900 USD/oz. Rekordowo wysokie notowania kruszcu odnotowano również w innych walutach – wynika z raportu Gold Demand Trends Q3 2020.

Co ciekawe, wartość wyrażona w PLN uległa zmianie o 35.26% w ciągu ostatnich ośmiu lat. W tym okresie najniższa wynosiła 3 451,17 PLN/oz, a najwyższa 7 788,48 PLN/oz.

Covid-19 nadal odciska piętno na rynku biżuteryjnym

Zmniejszone zainteresowanie rynkiem biżuteryjnym spowodowane przez pandemię zostało spotęgowane przez rekordowe ceny złota – popyt w trzecim kwartale spadł o 29% rdr do 333 ton. Podczas gdy Chiny i Indie odpowiadały za największe spadki wolumenu. Osłabienie w tym sektorze miało charakter globalny.