Ryzyka środowiskowe i cybernetyczne pozostają w tyle za zagrożeniami gospodarczymi – według opinii liderów biznesu z państw G20

Konsekwencje wynikające z gwałtownej inflacji, kryzys zadłużeniowy oraz rosnące koszty utrzymania będą stanowić największe zagrożenia dla działalności firm z listy państw G20 w perspektywie dwóch najbliższych lat – wynika z najnowszych danych Światowego Forum Ekonomicznego.

Publikacja wyników tegorocznego badania Executive Opinion Survey, w ramach którego zebrano opinie ponad 12 000 liderów biznesu ze 122 krajów w okresie od kwietnia do sierpnia 2022 r., zbiega się w czasie z odbywającym się w tym miesiącu szczytem klimatycznym COP27 w Egipcie oraz szczytem G20 w Indonezji.

Według raportu, wzajemnie powiązane zagrożenia gospodarcze, geopolityczne i społeczne dominują w krajobrazie ryzyka wśród liderów biznesu G20, ponieważ w dalszym ciągu koncentrują się oni na obawach związanych z zawirowaniami na rynku i nasilającymi się konfliktami politycznymi.

Gwałtowna i/lub utrzymująca się inflacja jest najczęściej wymienianym zagrożeniem w krajach G20 objętych badaniem, przy czym ponad jedna trzecia (37%)[1] z nich określiła ją jako główny powód do niepokoju. Na kolejnych miejscach znalazł się kryzys zadłużeniowy i rosnące koszty utrzymania (21%). Konflikty o podłożu geoekonomicznym zostały uznane za poważne ryzyko przez dwa kraje G20. Pozostali respondenci wskazywali również możliwość upadku państwa oraz brak dostępu do powszechnych usług cyfrowych i nierówności cyfrowe jako istotne zagrożenia.

Tegoroczne rezultaty badania wyraźnie kontrastują z wynikami z 2021 roku, szczególnie w kluczowych obszarach, takich jak ryzyka technologiczne i środowiskowe. Pomimo rosnącej presji i coraz to nowych regulacji w zakresie ochrony środowiska, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy; kwestie środowiskowe uplasowały się w tym roku znacznie niżej w pierwszej piątce największych ryzyk dla krajów G20, w porównaniu z poprzednim raportem. Ponadto, pomimo rosnącego zagrożenia atakami cybernetycznymi na infrastrukturę krytyczną, to i inne rodzaje ryzyka technologicznego znalazły się w pierwszej piątce najrzadziej wymienianych rodzajów ryzyka.

W szerszym ujęciu, wyniki badań wskazują również na znaczne różnice regionalne między gospodarkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi. Podczas gdy ryzyko gospodarcze związane z gwałtownie rosnącą i utrzymującą się inflacją zostało uznane za główne zagrożenie przez respondentów z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz z Azji Wschodniej i regionu Pacyfiku; obawy społeczne związane z kryzysem kosztów utrzymania dominowały na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w Afryce Subsaharyjskiej. W Azji Środkowej i Południowej na pierwszym miejscu znalazły się odpowiednio konflikty międzypaństwowe i kryzys zadłużeniowy.

„Liderzy biznesu z państw G20 słusznie skupiają się na palących zagrożeniach gospodarczych i geopolitycznych, z którymi muszą się obecnie zmagać. Jeśli jednak nie będą tyle samo poświęcać uwagi ryzykom technologicznym, może to prowadzić do powstania pewnych luk, pozostawiając ich organizacje narażone na poważne zagrożenia cybernetyczne, które mogą wpłynąć na ich długoterminowy sukces.” – podsumowuje wyniki raportu Carolina Klint, Risk Management Leader, Continental Europe w Marsh.

„Po skoku o 2 mld ton w 2021 r., wzrost globalnej emisji dwutlenku węgla w tym roku jest znacznie niższy – jest bliski 300 mln ton. Jest to zasługa rosnącej skali wykorzystania energii odnawialnej i pojazdów elektrycznych. Pomimo tych pozytywnych zmian, nadal nie jesteśmy bliżej osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie wzrostu globalnego ocieplenia do 1,5°C. Przejście na zerową emisję netto spadło na dalekie pozycje w programach krótkoterminowych wielu liderów biznesowych. Tymczasem skutki zmian klimatu są zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Nawet w obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej powinniśmy skupiać się na budowaniu czystszego, bardziej przystępnego cenowo i bezpieczniejszego systemu energetycznego, jeśli chcemy, aby zerowa emisja netto była możliwa do uzyskania w niedalekiej przyszłości” – dodaje Peter Giger, Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Group.

Badanie Executive Opinion Survey jest realizowane przez Centrum Nowej Gospodarki i Społeczeństwa należącego do Światowego Forum Ekonomicznego. Marsh McLennan i Zurich Insurance Group są partnerami Centrum oraz serii raportów Global Risks Report.

[1] Obejmuje Francję, Niemcy, Włochy oraz Hiszpanię. Z wykluczeniem pozostałych krajów UE oraz Rosji.