Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po raz kolejny wprowadza alarm ALFA-CRP – komentarz eksperta

Od wtorku 15 lutego do 28 lutego obowiązuje w Polsce stopień alarmowy ALFA-CRP, wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Alarm jest najprawdopodobniej szybką odpowiedzią na ataki DDoS przeprowadzone na ukraińskie strony ministerstwa obrony oraz czterech banków. Nie bez znaczenia jest również fakt, że polski sektor rządowo-wojskowy jest częstym celem cyberprzestępców. Z danych udostępnionych przez Check Point Research wynika, że polska administracja oraz wojsko co tydzień muszą odpierać średnio 753 ataki hakerskie. Co więcej w 2021 roku sektor ten doświadczył aż 73 proc. wzrostu liczby ataków.

– Wprowadzony przez polską administrację państwową alarm dotyczący zagrożeń terrorystycznych w cyberprzestrzeni – ALFA-CRP, ma charakter prewencyjny i najprawdopodobniej wynika z cyberataków, jakie w ostatnich dniach przeprowadzono na strony ukraińskich banków, ministerstwa obrony oraz sił zbrojnych. Celem cybernapastników było zablokowanie dostępu do stron oraz serwisów internetowych, a tym samym paraliż administracji ukraińskiej. Należy podkreślić, że już po raz drugi w ciągu miesiąca polski rząd wprowadza alarm bezpieczeństwa pierwszego stopnia… Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia oraz fakt, że w Polsce sektor rządowo-wojskowy jest drugim najczęściej atakowanym, z 753 atakami na organizację tygodniowo, ogłoszenie alertu ALFA-CRP wydaje się być właściwym krokiem – powiedział Wojciech Głażewski, Country Manager firmy Check Point Software Technologies w Polsce.