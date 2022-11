Są nowe wytyczne w zakresie zamówień publicznych urządzeń drukujących i mobilnych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował szczegółowe wytyczne w zakresie zakupu urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, tabletów i smartfonów oraz systemów digital signage. To efekt prac grupy roboczej, w skład której weszli między innymi eksperci Cyfrowej Polski.

Celem przygotowania dokumentu jest wsparcie zamawiających w procesie zakupu sprzętu IT. W przejrzystych tabelach rozpisano najważniejsze techniczne wymagania, na jakie trzeba zwrócić uwagę podczas składania zamówień publicznych na drukarki, skanery czy tablety.

­– W sensie prawnym nie jest to dokument zmuszający kogokolwiek do wyboru sprzętu o konkretnych parametrach albo od wskazanego dostawcy. Zamawiający mają swobodę w wyborze najkorzystniejszego dla nich rozwiązania – wyjaśnia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. – Uważamy jednak, że powstanie takiego opracowania było niezbędne, aby wesprzeć działy IT poszczególnych urzędów w wyborze najlepszych urządzeń pod względem technicznym – dodaje.

Dlatego w tabelach znalazły się szczegółowe wytyczne dotyczące różnych aspektów działania urządzeń. Przykładowo: zamawiający urządzenie drukujące może zwrócić uwagę na rekomendacje dotyczące jego najważniejszych elementów składowych (dysk twardy, pojemność podajnika papieru, ekran panelu sterowania), ale także poznać optymalną wydajność drukowania, dodatkowe funkcjonalności (powiększanie dokumentów, języki drukowania, rozdzielczość), środki ochrony przed cyberzagrożeniami, parametry łączenia z siecią, minimalną wydajność, obsługiwane nośniki, a nawet zagadnienia związane z zużyciem energii i ergonomią.