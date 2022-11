Jaki Internet wybrać do prowadzenia biznesu w dużych miastach?

Prowadzisz własną firmę? Musisz więc zadbać o to, aby Twoi pracownicy mogli bez przeszkód wykonywać swoją pracę. Niezbędny do tego okaże się dobrej jakości Internet, oferujący stabilne połączenie bez względu na warunki pogodowe.

Jakie znaczenie ma Internet przy prowadzeniu biznesu?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, jak wiele spraw możesz załatwić dziś zdalnie. Za pomocą Internetu, założysz konto firmowe, złożysz wniosek do urzędu czy zamówisz produkty potrzebne do funkcjonowania biura. Stabilne łącze internetowe oznacza również większy komfort pracy. Tym bardziej, jeśli Twoje usługi w dużej mierze opierają się na działaniach online.

Jak wybrać dobry Internet do prowadzenia biznesu?

Zanim zaczniesz szukać odpowiedniego Internetu dla swojej firmy, zastanów się, jakich parametrów potrzebujesz. Jeśli wymieniasz się z klientami lub innymi pracownikami, dużymi plikami, doskonale sprawdzi się łącze symetryczne, gdzie maksymalna prędkość wysyłania jest taka sama jak pobierania.

Przy wyborze oferty nie mniej istotna jest też kwestia czasu trwania umowy. Jeśli planujesz w najbliższym czasie zmienić adres firmy, lepszym rozwiązaniem będzie Internet mobilny, który możesz zabrać ze sobą do nowej siedziby. W przeciwnym razie warto zapewnić sobie bezawaryjne połączenie i wybrać światłowód.

Najlepsze oferty Internetu z dużych miast

Samodzielnie poszukiwanie oferty najlepszego Internetu firmowego może być trudne. Chcąc ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych ofert z trzech dużych miast: Wrocławia, Szczecina i Bydgoszczy. Sprawdziliśmy też, ile przyjdzie Ci zapłacić za stabilne łącze internetowe i na jaki okres powinieneś podpisać umowę, aby nie przepłacić.

Korbank S.A. to najszybszy dostawca Internetu we Wrocławiu , jeśli weźmiemy pod uwagę technologię światłowodową. Dużą popularnością w tym mieście cieszą się również oferty Netii, Orange czy T-Mobile Stacjonarny. Podpisując umowę na 24 miesiące, możesz otrzymać światłowód 1 Gb/s za 69,99 zł miesięcznie. Jeśli interesuje Cię umowa na czas nieokreślony, to musisz przygotować się na wydatek rzędu 90 zł miesięcznie.

A jak wygląda Internet w Szczecinie ? W tym mieście najszybszy światłowód dostarczają Orange i T-Mobile Stacjonarny. Za światłowód 1 Gb/s od pierwszego dostawcy, przyjdzie Ci zapłacić od 69,99 zł do 89,99 zł miesięcznie, przy umowie na 24 miesiące. W T-Mobile za 900 Mb/s zapłacisz 90 zł, również podpisując umowę na 2 lata.

Najpopularniejsi dostawcy Internetu w Bydgoszczy to Netia, Orange i T-Mobile Stacjonarny, którzy oferują najszybszy Internet światłowodowy. Cena abonamentu miesięcznego za Internet 1 Gb/s zaczyna się już od 69,99 zł.

Podsumowanie

Jeśli Twoja firma nie świadczy usług, które wiążą się z pobieraniem i wysyłaniem dużej ilości danych, a Ty prowadzisz jednoosobową działalność i tym samym jesteś jedynym użytkownikiem Internetu, nie musisz decydować się na najwyższy i najdroższy pakiet. Skup się na tym, aby wybrać dostawcę, z którym nie będziesz musiał wiązać się umową na długie miesiące. Być może w Twoim przypadku, wystarczający będzie dobry Internet mobilny? Ten możesz zabrać ze sobą nawet do kawiarni czy hotelu, skąd również możesz pracować.