Telefon na firmę jednoosobową? Sprawdź Orange Flex dla Firm

Prowadzisz własny biznes i szukasz atrakcyjnej oferty komórkowej na telefon na firmę? Skorzystaj z Orange Flex dla Firm. To oferta subskrypcyjna, która idealnie łączy w sobie zalety abonamentu z wygodą oferty na kartę. Sprawdź, dlaczego warto wybrać Orange Flex dla Firm.

Oferta dla firm – w modelu subskrypcyjnym

Szukasz korzystnej oferty komórkowej dla telefonu na firmę? Nie musisz już wybierać między abonamentem a telefonem na kartę – jest jeszcze subskrypcja, czyli coś na miarę naszych czasów. W subskrypcji płacisz z góry za usługi, z których chcesz korzystać. Określona kwota jest co miesiąc pobierana z Twojej karty – dokładnie tak jak w wypadku platform z serialami, serwisów z muzyką czy licencji i prenumerat cyfrowych. W zamian masz stały dostęp do usług telekomunikacyjnych.

Co ważne, z subskrypcji możesz w dowolnym momencie zrezygnować lub ją zawiesić. Tak elastyczne zasady dają Ci pełną swobodę używania telefonu na firmę. Chcesz wypróbować ten rodzaj oferty komórkowej? Skorzystaj z Orange Flex dla Firm. Z kodem BIZNESFLEX masz teraz 3 miesiące za 1 zł/mies.

Jakie są najważniejsze zalety subskrypcji w Orange Flex?

Wybierasz plan komórkowy i korzystasz z niego tak długo, jak chcesz – nie wiąże Cię wielomiesięczna umowa jak w abonamencie, więc np. w razie zawieszenia działalności możesz również zawiesić usługę.

Wszystko załatwisz przez aplikację – bez konieczności czekania w salonie lub na infolinii (a nawet bez czekania na kuriera z kartą, bo możesz wybrać wygodny eSIM!). Co znaczy „wszystko”? Za pomocą aplikacji Orange Flex m.in.: przeniesiesz numer lub wybierzesz nowy, zmienisz plan, aktywujesz kolejny numer, zamówisz dodatkową kartę SIM lub eSIM, wykupisz dodatkowy pakiet, np. roamingu… Flex jest w 100% samoobsługowy i cyfrowy.

Za plan możesz płacić BLIKIEM lub podpiętą w aplikacji kartą płatniczą. Nie trzeba pamiętać o opłacaniu faktur – za to dokumenty rozliczeniowe dla księgowej dostajesz wygodnie na maila lub pobierasz wprost z aplikacji.

Plan możesz w dowolnym momencie modyfikować (raz na okres rozliczeniowy) i dostosowywać go w ten sposób do swoich potrzeb – np. podwyższyć w wysokim sezonie lub zmniejszyć, gdy potrzebujesz mniej internetu.

Możesz prowadzić swoje firmowe konta w mediach społecznościowych bez zużywania GB z planu (w Orange Flex nie ma limitu transferu na korzystanie z sociali).

W Orange Flex dla Firm otrzymasz też dodatkową kartę SIM lub eSIM za 0 zł. Dzięki karcie będziesz mógł korzystać z tego samego numeru na kilku różnych urządzeniach, np. na smartfonie, smartwatchu i tablecie. Ile dodatkowych kart SIM możesz dostać? Wszystko zależy od planu, jaki wybierzesz:

30 GB – 1 dodatkowa karta SIM

45 GB – 1 dodatkowa karta SIM

80 GB – 2 dodatkowe karty SIM

150 GB – 3 dodatkowe karty SIM

Potrzebujesz dodatkowej karty SIM dla współpracownika? Żaden problem! W Orange Flex możesz dokupić do 5 kart SIM z nowym numerem i wygodnie zarządzać nimi z poziomu swojej aplikacji.

Telefon na firmę – ze Sklepu Flex

W Orange Flex można nie tylko skorzystać z oferty subskrypcyjnej, ale też kupić telefon do firmy. To dobra opcja dla wszystkich, którzy chcą kupić nowy lub odnowiony telefon firmowy w atrakcyjnej cenie. Za smartfona możesz zapłacić od razu lub rozłożyć płatność na wygodne raty 0%. Możesz przy tym liczyć na błyskawiczną dostawę telefonu kurierem lub do Paczkomatu. W Sklepie Flex dostępne są urządzenia obsługujące tradycyjne karty SIM i eSIM. Warto dodać, że znajdziesz tam nie tylko smartfony, ale też zegarki, tablety, laptopy czy słuchawki. Wszystko oczywiście w aplikacji.