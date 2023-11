Scanway z ponad 2-krotnym wzrostem przychodów ogółem w III kwartale 2023 roku

Scanway opublikował wyniki za III kwartał 2023 roku w którym wypracował 2,6 mln zł przychodów ogółem, co oznacza wzrost o 130% w ujęciu rok do roku. Wiodąca firma z branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i wizyjnej kontroli jakości w przemyśle kontynuuje swój dynamiczny rozwój także w ujęciu narastająco, gdzie po trzech kwartałach 2023 roku przychody ogółem wyniosły 4,9 mln zł, dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Za tak znaczący wzrost przychodów odpowiada postępująca komercjalizacja rozwijanych przez Scanway linii biznesowych, czyli projektów przemysłowych oraz działalności kosmicznej. Backlog Spółki w postaci podpisanych i realizowanych kontraktów wyniósł na koniec III kwartału 4,7 mln zł. Scanway zamierza zrealizować i rozliczyć jego znaczną część do końca 2023 roku.

– W minionym kwartale koncentrowaliśmy się na dalszym skalowaniu naszego biznesu, zarówno w obszarze projektów przemysłowych, jak i działalności kosmicznej. Naszym celem niezmiennie jest dynamiczny wzrost na poziomie przychodów poprzez komercjalizację istniejących i nowych produktów, na które mamy zidentyfikowane wysokie zapotrzebowanie rynkowe zarówno w krótkim, jak i dłuższym terminie. Widzimy ten wzmożony popyt nie tylko na rynku UE, ale także globalnie, w tym podczas SmallSat Conference w Utah w sierpniu br., największym wydarzeniu w branży małych satelitów w USA, gdzie zaprezentowaliśmy swoje rozwiązania jako pierwsza Polska firma w historii. Rozpoczęte tam rozmowy biznesowe są przez nas kontynuowane i utwierdzają nas w przekonaniu co do bardzo dobrych perspektyw dla branży i stopnia dopasowania naszej oferty do oczekiwań różnych grup klientów potrzebujących wysokiej klasy urządzeń optycznych do zobrazowania Ziemi z kosmosu. Utworzyliśmy już w USA spółkę celową, tak aby móc jeszcze efektywniej obsłużyć to zainteresowanie – komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Przychody ogółem Spółki, liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży oraz uzyskanych dotacji, głównie na projekt PIAST i EagleEye w ramach działalności kosmicznej, wyniosły w III kwartale 2023 roku 2,6 mln zł, co przekłada się na wzrost w ujęciu rok do roku o 130%. Za 75% przychodów odpowiadały projekty dla przemysłu, a za 25% działalność kosmiczna. EBITDA w omawianym okresie wyniosła -0,46 mln zł w stosunku do 0,42 mln zł w III kwartale ubiegłego roku. Spółka zanotowała stratę netto na poziomie -0,67 mln zł w porównaniu do zysku 0,35 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 0,02 mln zł, a środki pieniężne na dzień 30.09.2023 roku wzrosły do 6,4 mln zł na co w największym stopniu wpływ miało zaksięgowanie środków z przeprowadzonej w czerwcu br. oferty publicznej w której Scanway pozyskał 9,0 mln zł brutto.

Narastająco po trzech kwartałach przychody ogółem wyniosły 4,9 mln zł, co oznacza wzrost o 102% r/r. Za 80% przychodów odpowiadały projekty dla przemysłu, a za 20% działalność kosmiczna. EBITDA w omawianym okresie wyniosła -0,41 mln zł w stosunku do 0,21 mln zł w ubiegłym roku. Spółka zanotowała stratę netto na poziomie -0,96 mln zł w porównaniu do zysku 0,11 mln zł w poprzednim roku. Przepływy z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 0,48 mln zł. Backlog w postaci podpisanych i realizowanych kontraktów na dzień 30.09.2023 roku osiągnął poziom 4,7 mln zł.

– Nasze przychody ogółem wzrosły ponad dwukrotnie po trzech kwartałach 2023 roku i wyniosły 4,9 mln zł przy marży bezpośredniej w wysokości 1,8 mln zł. Rozpoczęliśmy także wzmożone inwestycje dzięki pozyskanym środkom w wyniku zakończonej z sukcesem w czerwcu br. oferty publicznej, co odbywa się obecnie kosztem rentowności, natomiast na każdym sprzedawanym produkcie generujemy pozytywną marżę brutto. W tym roku to linia przemysłowa będzie odpowiadała za większość wygenerowanej przez nas sprzedaży, natomiast biorąc pod uwagę postępy w realizowanych przez nas projektach w segmencie kosmicznym i rozmowach jakie aktualnie toczymy z ESA, krajowymi instytucjami i firmami komercyjnymi, a także mając na względzie informację o zwiększeniu polskiej składki do ESA o 295 mln euro na lata 2023-2025, proporcje te powinny ulec zmianie w kolejnych latach. W uzasadnieniu do dokumentu udostępnionego przez MRiT dot. podziału krajowej składki do programów opcjonalnych ESA, Scanway został wymieniony jako potencjalny konsorcjant w kilku misjach i programach, których łączna wartość wynosi około 9,0 mln euro. Dodatkowo warto podkreślić stan naszego backlogu na koniec III kwartału w wysokości 4,7 mln zł. Te podpisane i realizowane kontrakty zamierzamy w istotnej mierze skonwertować na przychody, które zostaną zaksięgowane w IV kwartale 2023 roku – dodaje Jędrzej Kowalewski.

Scanway rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Dzięki misji STAR VIBE i wystrzeleniu na początku 2023 roku satelity wyposażonego w system wizyjny oraz teleskop optyczny opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy, Scanway uzyskał flight heritage – potwierdził niezawodność oraz funkcjonalność swoich rozwiązań w warunkach kosmicznych. Polski satelita regularnie dokonuje nowych zobrazowań Ziemi, a Spółka otrzymuje najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu. Kolejne projekty z wykorzystaniem ładunku optycznego Scanway to komercyjne misje OTTER i XD, które mają znaleźć się na orbicie do końca 2023 roku. Ostateczne daty zostaną wyznaczone przez klientów, dla OTTER jest to DLR (Niemiecka Agencja Kosmiczna), a dla XD podmiot z rejonu Azja-Pacyfik. Scanway jest ponadto kluczowym konsorcjantem w największych projektach kosmicznych w Polsce m.in. w misji EagleEye zaplanowanej na 2024 rok oraz misji PIAST zaplanowanej na 2025 rok.

W ramach rozwiązań dla przemysłu Scanway specjalizuje się w tworzeniu autorskich systemów wizyjnych do kontroli jakości wyrobów gotowych, surowców oraz procesu produkcyjnego. Oferta produktowa Spółki przyczynia się do wprowadzenia filozofii Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i optymalizację procesu kontroli jakości m.in. w branży opakowaniowej i poligraficznej, automotive, spożywczej czy farmaceutycznej. Technologia hiperspektralna stosowana przez Scanway pozwala na prowadzenie ciągłej kontroli jakości 100% produktów na liniach o bardzo dużej przepustowości, co pozwala m.in. na obniżenie kosztów produkcji klienta.

Spółka w czerwcu br. z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną, która objęła 200.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C, wartość oferty wyniosła 9,0 mln zł brutto, a popyt na akcje kilkukrotnie przewyższył jej wielkość. Środki pozyskane z oferty publicznej akcji zostaną przeznaczone na rozwój działu zaawansowanej wizji maszynowej, a także linii produkcyjnej instrumentów satelitarnych i linii produkcyjnej systemów wizyjnych, wspierając działalność Scanway prowadzoną w dwóch segmentach: przemysłowym oraz kosmicznym. Scanway zadebiutował na rynku NewConnect 11 października 2023.