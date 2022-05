Scenariusz “make or break” dla kryptowalut w tym tygodniu?

Zarówno bitcoin, jak i ethereum walczyły ze strachem inwestorów w zeszłym tygodniu. Wygląda na to, że w tym tygodniu inwestorzy na całym świecie biorą głęboki oddech przed najnowszym ogłoszeniem polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej USA.

Bitcoin zaczął zeszły tydzień zaledwie na poziomie 40 000 dolarów, ale we wtorek gwałtownie spadł poniżej 37 500 dolarów. Kryptowaluta wróciła do poziomu 39 500 dolarów w dalszej części tygodnia, ale teraz kształtuje się na poziomie 38 000 dolarów.

W międzyczasie ethereum rozpoczął ubiegły tydzień powyżej 2 950 dolarów, ale spadł poniżej 2 700 dolarów w weekend na platformie eToro. Obecnie kształtuje się z powrotem powyżej 2800 dolarów.

Zawirowania na rynku kryptoaktywów wydają się iść w ślad za innymi aktywami, ponieważ inwestorzy odchodzą od bardziej ryzykownych obszarów rynku, takich jak akcje spółek technologicznych. Zmienność również jest obecnie wysoka, co ilustrują opisane powyżej wahania cen.

Mówi się, że inwestorzy giełdowi wstrzymują oddech przed decyzją Fed – i dotyczyłoby to również społeczności kryptowalut. Rynki zbliżają się do ceny w podwyżce o 50 punktów bazowych, co prawdopodobnie spowoduje, że ceny kryptoaktywów będą jeszcze niższe niż ostatnio. Jednak w sytuacji, gdy gospodarka amerykańska wydaje się być bliska odwrotu, Fed może wahać się co do obecnego kursu.

Simon Peters, analityk kryptowalut eToro