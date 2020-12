Sklep internetowy – skąd pozyskać wiedzę o e-commerce?

1. E-commerce rośnie w siłę

Branża e-commerce cały czas zyskuje na popularności. Pozwala on bowiem na sprzedaż produktów oraz usług na niespotykaną dotychczas skalę. Odpowiednio zaprojektowany oraz wypromowany sklep internetowy daje szansę na duży zysk w niedalekiej przyszłości. Aby taką witrynę otworzyć, trzeba dysponować dość szeroką wiedzą, która nam to umożliwi. Warto więc skorzystać z różnorodnych źródeł profesjonalnej wiedzy, co pozwoli nam na rozpoczęcie własnego biznesu.

W tym celu dobrze by było sięgnąć po wartościowe książki e-commerce, w których krok po kroku wytłumaczone są podstawy postępowania w internetowym świecie handlu oraz usług. Pomocą tutaj mogą także służyć profesjonalne blogi oraz vlogi, prowadzone przez ludzi, dla których e-commerce nie ma żadnych tajemnic. Dla tych z nas, którzy mogą sobie pozwolić na większe wydatki, a niekoniecznie mają know-how, jak założyć własny sklep internetowy, są dostępne inne rozwiązania. Można skorzystać z platform sprzedażowych, ułatwiających otwarcie własnego sklepu albo sięgnąć po pomoc specjalistycznych firm, projektujących takie witryny od A do Z. Zwłaszcza to ostatnie rozwiązanie ma sens, gdyż nie musimy się niczym przejmować, bo mamy pewność, że nasz sklep zostanie zorganizowany w najdrobniejszych szczegółach.

2. Książki, które warto przeczytać, by odnieść sukces w e-commerce

Przystępując do planu powołania własnej przestrzeni sprzedażowej, warto także się zastanowić, po jakie książki e-commerce wyciągnąć rękę. W tym celu dobrze jest odwiedzić profesjonalne miejsca w Internecie, takie jak np. blog Ekomersiak.pl. Znajdziemy tam całą masę przydatnych porad, dzięki którym na pewno łatwiej będzie nam się poruszać w świecie internetowej sprzedaży. Jeśli chodzi o książki omawiające meandry e-handlu można skorzystać z klasycznych tytułów, takich jak „Nie każ mi myśleć” Steve’a Kruga z 2000 roku, która nic a nic nie straciła ze swojej aktualności, zwłaszcza w kwestiach użyteczności stron sieciowych. Inną pozycją, dla niektórych – podstawową – jeśli chodzi o handel w sieci, jest książka „Dawaj innym szczęście – ścieżka pasji, zysku i celu” autorstwa Tony’ego Hiseha.

Napisał ją on na podstawie własnych doświadczeń związanych z budową giganta sieciowego, jeśli chodzi o sprzedaż obuwia w USA. Książek tego typu jest nieco więcej, warto więc przejrzeć profesjonalne porady, które pomogą nam w wyborze tych najlepszych pozycji. Nabycie ich nie powinno być większym problemem. Możemy w tym celu skorzystać z księgarni internetowych albo wybrać się do sieciowego antykwariatu, by nabyć nieco taniej używany egzemplarz książki. Bez względu na to w jaki sposób wejdziemy w posiadanie wybranej książki, wiedza którą zyskamy jej dzięki lekturze, będzie pierwszej wody. Odpowiednio zastosowana, powinna przynieść nam określone efekty w praktyce.

3. Im więcej wiedzy, tym mniej błędów

Dobrym rozwiązaniem może być tutaj także zasubskrybowanie profesjonalnego bloga o e-commerce, podcastu lub vloga, gdzie będzie można się dowiedzieć jak założyć własny sklep internetowy? To pozwoli nam być na bieżąco z wiadomościami, które na pewno nam się przydadzą. Handel w sieci podlega ciągłym zminaom, co i rusz pojawiają się nowinki, dzięki którym można poprawić to i owo. Zadowolony klient lub klientka, mający możność skorzystania z dobrze urządzonej witryny internetowej, na pewno wkrótce do nas wrócą.

Ważną sprawą jest także to, że mogą polecić stronę swoim znajomym czy też przyjaciołom. Marketing szeptany w przypadku e-commerce ma duże znaczenie, a w dobie ciągłego rozwoju mediów społecznościowych może nam przynieść dodatkowe zyski. Jeśli zainteresuje nas właśnie ten temat, dobrym pomysłem będzie sięgnięcie po książkę Nira Eyala „Skuszeni”. Lektura tej pozycji uświadomi nam, jak możemy starać się utrzymać użytkowników naszej strony cały czas blisko naszego biznesu. Strategie tego typu są bardzo przydatne w każdym biznesie, a zwłaszcza tym, który swą potęgę buduje w oparciu o sieć.

Budując nawet najmniejsze przedsięwzięcie warto skupić się na tym, by przynosiło nam ono satysfakcję. Pasja połączona z pracą, generującą zadowolenie oraz zysk, to coś o co warto powalczyć. E-commerce daje możliwości, których nie mieli nasi ojcowie oraz matki. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu z bliska oraz wykorzystać wszystko to, co z sobą niesie. Dzięki temu znajdziemy się tam, gdzie zawsze chcieliśmy być.