Sklep Max&Mrau z nagrodą „Laur konsumenta – Odkrycie 2023”

Sklep Max&Mrau został wyróżniony nagrodą Laur Konsumenta Odkrycie 2023. Przyznawany od 17 lat certyfikat jest świadectwem szczególnego zaufania klientów do produktów i usług oferowanych przez marki.

Dla każdej marki, niezależnie od branży, niezwykle ważne jest zadowolenie klientów. To właśnie te firmy, do których chce się wracać cieszą się największym zaufaniem i wiernością konsumentów. Sklep zoologiczny Max&Mrau otrzymał w tym roku potwierdzenie w postaci wyróżniania przyznanego właśnie przez klientów.

Rośnie znaczenie jakości usług dla zwierząt

Nie od dziś wielu opiekunów definiuje swoich pupili jako członków rodziny. W ostatnich latach miłość i szacunek do podopiecznych zaczęły jednak przekładać się na znacznie większą świadomość ich potrzeb gatunkowych i wymagań żywieniowych.

Szeroki dostęp do internetu i mediów społecznościowych sprawił, że klienci branży zoologicznej zaczęli przykładać coraz większą wagę do jakości produktów i usług. Dotyczy to przede wszystkim sposobu żywienia. W karmach dla psów, kotów, czy małych ssaków coraz rzadziej zwraca się uwagę na markę, a coraz częściej na skład produktu.

Podobnie dzieje się w przypadku zabawek, akcesoriów spacerowych, czy klatek i terrariów dla małych zwierząt. Konsumenci są coraz bardziej świadomi, a jednocześnie coraz bardziej wymagający.

Spośród licznych sklepów zoologicznych, także tych internetowych zauważane i wyróżniane są właśnie te, które przykładają dużą wagę nie tylko do komunikacji z klientem i reklamy, ale także do szerokiego i naprawdę jakościowego asortymentu.

Max&Mrau – sklep dla wymagających opiekunów

Laur Konsumenta 2023 jasno wskazuje na to, że sklep Max&Mrau w pełni spełnia oczekiwania swoich klientów. Chociaż od jej debiutu na rynku minęło zaledwie kilka lat, marka stała się rozpoznawalna i ceniona przez opiekunów zwierząt bardzo różnych gatunków.

Asortyment sklepu internetowego Max&Mrau nie ogranicza się wyłącznie do psów i kotów. Coś dla siebie znajdą tam również opiekunowie małych ssaków, gadów i płazów a także ptaków i koni. Co szczególnie istotne w ofercie znalazły się różnorodne produkty wysokiej jakości, pochodzące od uznanych i cenionych producentów.

Klientów przyciąga do sklepu nie tylko świetny asortyment i szybka dostawa. Każdy, to przynajmniej raz odwiedził jego stronę internetową poznał dwójkę sympatycznych brand heros. Kot Mrau i pies Max zerkają na nas z logo, pomagają w wyborze produktu i towarzyszą na wszystkich etapach robienia zakupów.

Dzięki spójnej strategii marketingowej i olbrzymiej dbałości o asortyment sklep internetowy w stosunkowo krótkim czasie zyskał wielu wiernych klientów. Fakt, że Max&Mrau zostało docenione w kategorii odkrycie roku świadczy o tym, że marka nie powiedziała jeszcze na rynku ostatniego słowa i na pewno nie zamierza spocząć na laurach.

Laur konsumenta – szczególne wyróżnienie od klientów

Plebiscyt „Laur Konsumenta” to inicjatywa, która pozwala wyróżnić najlepsze produkty i usługi na polskim rynku. Nagroda jest wyjątkowym wyróżnieniem przede wszystkim dlatego, że jest przyznawana przez samych konsumentów.

Głosowanie polega na wypełnianiu dostępnych w internecie anonimowych ankiet. Trwa zazwyczaj przez kilka tygodni a po jego zakończeniu zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują tytuł „Laureata Lauru Konsumenta”.

Plebiscyt przeprowadzany jest nieprzerwanie od 2004 roku. Cieszy się nie tylko dużym zainteresowaniem głosujących, ale także olbrzymim prestiżem. Wybrane produkty i usługi są bowiem wybierane bezpośrednio przez samych konsumentów.

Nagroda w kategorii „Odkrycie Roku” przyznawana jest produktom i usługodawcom, którzy wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami, oryginalnością przekazu i naprawdę jakościowym asortymentem. Wyróżnienie dla sklepu internetowego Max&Mrau jasno wskazuje na to, że dążenie do wysokiej jakości w branży zoologicznej jest naprawdę cenione i zauważane przez konsumentów.