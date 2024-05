Grupa Mex Polska szacuje dwa razy większy zysk w Q1 2024

Osiągnięcie ponad dwa razy wyższego zysku netto rr w Q1 2024 roku szacuje notowana na GPW spółka holdingowa Mex Polska (0,60 mln zł vs 0,30 mln zł z Q1’ 23). Skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) ma wynieść 1,02 mln zł w porównaniu do 0,70 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (+45,3 proc. rr). Spodziewane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży mają przekroczyć 22,45 mln zł (+11,7 proc. rr). Wyraźny wzrost skonsolidowanych wyników finansowych jest efektem konsekwentnej polityki rozwoju Grupy i stałej koncentracji na kontroli kosztów operacyjnych i marż. To także zasługa udanych otwarć nowych lokali i wysokiej rentowności dotychczas funkcjonujących lokali. Najbardziej dochodowym segmentem Grupy pozostaje segment bistro.

Ostateczne wyniki za Q1 br. zostaną opublikowane 22 maja 2024 roku.

– Wszystko wskazuje na to, że pierwszy kwartał bieżącego roku da nam zarobić, poprzez podwojenie wyniku netto rr, co uznajemy za spory sukces. Wyraźna tendencja wzrostowa to rezultat konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupy, opartej na systematycznych otwarciach nowych lokali własnych, ciągłym monitorowaniu kosztów oraz systematycznej analizie otoczenia rynkowego. Jestem zadowolony, że udaje nam się systematycznie zwiększać także naszą sprzedaż, na co bez wątpienia wpływa przemyślana i zdywersyfikowana oferta naszych lokali oraz wyważona polityka cenowa. Pozytywny wpływ ma również częściowe działanie w modelu franczyzowym. To właśnie tak odpowiednio dobrane działania dają nam solidne podstawy do optymistycznych prognoz na kolejne kwartały. – mówi Dariusz Kowalik, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska SA.

Mex Polska SA wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą solidną grupę kapitałową, która zarządza obecnie 48 lokalami gastronomicznymi. W portfolio Grupy znajduje się 5 popularnych konceptów: The Mexican, PanKejk, Prosty Temat, Pijalnia Wódki i Piwa oraz Chicas&Gorillas.

Dwa ostatnie koncpepty należą do segmentu bistro, czyli najbardziej dochodowego obszaru Grupy, który jest cały czas rozwijany i dostosowywany do potrzeb klientów i rynku gastronomicznego.

Kluczowym celem Mex Polska pozostaje dalsze skalowanie przychodów, poprzez ciągłą rozbudowę konceptów i poszukiwanie coraz to atrakcyjniejszych lokalizacji.

W najbliższych miesiącach Grupa Mex Polska planuje uruchomienie 5 nowych lokali.