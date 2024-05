EKIPA Holding zarobiła blisko 1,1 mln zł w pierwszym kwartale 2024 roku

Notowana na NewConnect EKIPA Holding S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,09 mln zł, a osiągnięte w tym okresie przychody 12,65 mln zł. Na koniec wspomnianego okresu na kontach spółek z grupy znajdowało się ponad 9,3 mln zł gotówki.

Osiągnięty zysk netto w pierwszym kwartale wynoszący 1,09 mln zł był wyższy o ponad 34% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku kiedy to wyniósł 0,81 mln zł. Warto też zwrócić uwagę na zysk brutto wynoszący w pierwszym kwartale 1,6 mln zł w porównaniu do 0,05 mln zł rok wcześniej. Z kolei przychody w pierwszym kwartale wynoszące 12,65 mln zł były wyższe o 92% niż te osiągnięte rok wcześniej w pierwszym kwartale kiedy to wyniosły 6,58 mln zł. Z kolei największy wpływ na pozycję gotówkową spółki miało sfinalizowanie zakupu nieruchomości pod budowę nowej siedziby.

Pierwszy kwartał bieżącego roku był dla nas bardzo dobry. Zwiększamy skalę naszego działania co widać po wzroście przychodów, a także skali wyników, w szczególności wyniku brutto, ponieważ rok temu wynik netto zawierał zdarzenia podatkowe. Najważniejszym wydarzeniem okresu było wygranie przetargu na zakup działki, na której mamy zbudować nową siedzibę naszego holdingu. Jest to nasz strategiczny projekt, który pomoże nam w dalszym rozwoju. Będziemy tutaj informować o postępach w jego realizacji – podsumował Łukasz Wojtyca – Prezes Zarządu EKIPA Holding S.A.

Pod koniec stycznia 2024 r. EKIPA Management wygrała przetarg na zakup nieruchomości gruntowej nieopodal Krakowa o wartości ponad 6 mln zł netto. Spółka planuje zbudować tam swoją nową siedzibę z zapleczem produkcyjno-montażowym, która stanie się centralnym punktem dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej i projektów realizowanych przez EKIPĘ. Zakup stanowi kluczowy krok w dążeniu do dalszego rozwoju całej Grupy i potwierdza umacnianie pozycji EKIPY na rynku.

Nowa siedziba obejmie 6 niezależnych studiów filmowych dedykowanych nagrywaniu projektów influencerskich prowadzonych przez EKIPA Management, biuro projektowe wraz z wzorcownią oraz magazyn dla sklepów internetowych spółki Ekipatonosi. Ponadto znajdzie się tam nowoczesna i przestronna przestrzeń biurowa o powierzchni 1000 metrów kwadratowych dla pracowników wszystkich spółek wchodzących w skład EKIPA Holding. Ta kompleksowa struktura ułatwi komunikację między zespołami i wpłynie znacząco na rozwój wszystkich firm z Grupy. Dodatkowo na terenie nowej siedziby powstanie boisko wielofunkcyjne i przestrzeń do rekreacji i wspólnego spędzania czasu dla pracowników. W lutym 2024 r. doszło do podpisania aktu notarialnego.

Od początku roku 2024 r. trwają intensywne prace nad kilkoma dużymi projektami spółki EKIPA Management, które w tym roku pojawią się na kanałach na YouTube. 8 marca 2024 r. na kanale Karola “Friza” Wiśniewskiego na YouTube pojawił się finał kolejnego sezonu EKIPY, który został nagrany w lutym w Dubaju. Karol pod pretekstem swoich urodzin zaprosił wszystkich influencerów EKIPY do Dubaju, gdzie czekała na nich pełna wyzwań kilkudniowa podróż na imprezę urodzinową, która odbywała się na jachcie. W marcu br. odbyły się nagrania drugiej edycji programu Mafia IRL, która zostanie opublikowana w maju. A przed spółką nagrania kolejnych projektów, które sukcesywnie będą pojawiać się na kanałach należących do Spółki.

W pierwszym kwartale w EKIPA Management trwały przygotowania do trasy koncertowej Mortala, jednego z naszych Twórców, która wystartowała 20 kwietnia. Bilety na te wydarzenia sprzedały się w ciągu kilku dni. W kwietniu odbyła się także trasa koncertowa Weroniki “Wersow” Sowy, podczas której artystka promowała swój debiutancki album “Wersow Store”. Płyta składa się z 15 utworów z udziałem gości.

Ważnym wydarzeniem było też to, że na początku marca został ogłoszony EKIPA Festiwal, który odbędzie się 16 czerwca 2024 r. w TAURON Arena Kraków i zgromadzi 17 tys. fanów twórców. Bilety na to wydarzenie sprzedały się bardzo szybko, dlatego zostały ogłoszone dwa dodatkowe koncerty jako warm-up przed EKIPA Festiwal. Wydarzenia te odbędą się 25 maja Ergo Arena Gdańsk – koncert Genzie i 3 Króli oraz 9 czerwca Hala Stulecia Wrocław – koncert Genzie, Mortal wraz z Postim. W ślad za zainteresowaniem festiwalem powołano nową spółkę Ekipa Events, która będzie zajmować się organizacją kolejnych wydarzeń dla holdingu, ale też zewnętrznych klientów.