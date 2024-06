Bartosz Guss nowym dyrektorem generalnym PZFD

Od 1 lipca Bartosz Guss obejmie funkcję dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD). Guss, doświadczony samorządowiec, który przez ponad 20 lat zajmował się tematyką nieruchomości i współpracował z biznesem, będzie łączył sektor prywatny z publicznym. Stawia również na dialog z administracją rządową i samorządową.

Bartosz Guss to kompetentny ekspert, który zdobył bogate doświadczenie zawodowe w instytucjach publicznych. Przez kilka ostatnich lat był wiceprezydentem Poznania, gdzie zajmował się polityką mieszkaniową, urbanistyką, architekturą, planowaniem przestrzennym, nadzorem budowlanym i obsługą inwestorów. Z wykształcenia jest prawnikiem.

„Wybór Bartosza Gussa na dyrektora generalnego to krok w stronę zmian i rozwoju branży deweloperskiej. Jego energia, doświadczenie w obszarze samorządowym oraz inna niż deweloperska perspektywa na rynek nieruchomości są ogromną wartością dla naszej organizacji. Jestem przekonany, że ta synergia przyniesie wiele pozytywnych zmian i pozwoli efektywniej poruszać się w obszarze współpracy między sektorem publicznym a prywatnym. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli skutecznie działać na rzecz rozwoju branży deweloperskiej i podniesienia standardów działania naszych firm” – podkreśla Maciej Wandzel, prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Guss przez wiele lat dał się poznać w Poznaniu jako sprawny negocjator. Prowadził politykę opartą na merytorycznej wymianie zdań z inwestorami, wymagając jednocześnie jakości nowopowstającej tkanki miejskiej. Do PZFD przychodzi ze świeżym spojrzeniem na rynek nieruchomości i z ambicjami.

„Jestem po to, by połączyć światy, które absolutnie są do połączenia: sektor prywatny z sektorem publicznym” – mówi nowy dyrektor generalny. W jego opinii pomysł, by samorządowiec wszedł do organizacji biznesowej to jasny sygnał dla wszystkich, że deweloperzy chcą zmian. Lepszego poznania potrzeb lokalnych społeczności i większego otwarcia na współpracę z samorządami.

„Moje doświadczenie w sektorze publicznym daje mi unikalną perspektywę, dzięki której będę mógł tak kształtować standardy rynkowe, by osiągnąć korzyść dla wszystkich użytkowników polskich miast” – twierdzi Bartosz Guss. I dodaje: „Chcę przyczynić się do usuwania stereotypów dotyczących deweloperów oraz do wprowadzenia pozytywnych zmian na rynku. Mam wiele pomysłów i projektów, które mogą pomóc w rozwoju naszej branży.”

Nowy dyrektor generalny deklaruje, że dialog i współpraca z samorządem będą jednym z priorytetów działań Polskiego Związku Firm Deweloperskich. „Bez dobrego dialogu z administracją rządową i samorządową komercyjny rynek mieszkaniowy rozwija się wolniej” – uważa. Budowanie partnerstwa z samorządami, wprowadzanie nowych standardów, innowacyjnych rozwiązań, promowanie dobrych praktyk oraz zapewnienie stabilności i rozwoju – to jego priorytety.