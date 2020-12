Smartney wchodzi w finansowanie w e-commerce

Smartney, innowacyjny fintech, który zadebiutował na polskim rynku dwa lata temu oraz operator płatności Blue Media rozpoczęły współpracę. Jej efektem jest nowy, dedykowany produkt, dzięki któremu klienci kupujący w Internecie mogą zapłacić za swoje zakupy później lub w ratach. Właścicielem firmy Smartney jest Oney Bank, który jest ekspertem m.in. w zakresie kredytów konsumenckich, płatności oraz innych rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Krok polskiej instytucji pożyczkowej Smartney jest odzwierciedleniem strategii Grupy w dążeniu do zapewniania konsumentom wsparcia oraz szytych na miarę rozwiązań.

– Rynek e-commerce rośnie bardzo dynamicznie, a my zaczynamy testować rozwiązania dopasowane do naszych warunków oraz partnerów, z którymi planujemy współpracować. Na pewno chcemy, by płatności w sieci przez Pay Smartney stały się ciekawą alternatywa dla konsumentów – mówi Katarzyna Jóźwik, Dyrektor Generalna Smartney. Teraz Smartney uruchomił testy wraz z operatorem Blue Media.

– To dopiero początek naszych działań. W naszej ofercie królują kredyty konsumenckie, które wciąż udoskonalamy o kolejne funkcjonalności. Jednak jako dostawca finansowania chcemy być tu, gdzie nasi klienci, a więc nie mogło nas zabraknąć w finansowaniu zakupów w e-commerce. Pracujemy nad docelowymi rozwiązaniami współpracując z ekspertami tego rynku – dodaje Katarzyna Jóźwik.

Pay Smartney

Nowy produkt Smartney jest kierowany do osób, które robią zakupy online. Konsument, w momencie dokonywania płatności może wybrać opcję Pay Smartney, a więc zakupić towar teraz i zapłacić wybraną przez siebie metodą później. Obecnie usługa testowana jest w wybranych sklepach, które mają wdrożone u siebie Płatności Online Blue Media. Formularz wniosku, który należy wypełnić jest prosty i krótki, ze znacznie mniejszą liczbą pól niż w przypadku standardowego wniosku pożyczkowego. Smartney weryfikuje osoby starające się o płatności odroczone z wykorzystaniem usługi AIS od Blue Media, który jest licencjonowanym przez KNF podmiotem. Wystarczy wiec, że klient zaloguje się do swojej bankowości elektronicznej w trakcie procesu zakupowego, a decyzja o pożyczce i przelew środków odbędzie się w pełni automatycznie. Skorzystanie z Pay Smartney nie wymaga od klienta żadnych dodatkowych czynności. W krótkim czasie środki za zamówione towary trafiają na konto sklepu i towar jest wysyłany do klienta. Jeśli kupujący w ciągu 30 dni dokona pełnej spłaty kwoty, za którą dokonał zakupu, nie poniesie żadnych kosztów pożyczki. Po tym terminie może dokonywać płatności w ratach, których wysokość znana jest już w momencie wybrania usługi Pay Smartney.

– Mamy nadzieje, że różne oferty finansowania płatności za zakupy pod parasolem Pay Smartney w niedługim czasie będą dostępne w wielu sklepach online w Polsce. Pracujemy nad tym z naszymi partnerami. Doświadczenia rynków zachodnich wskazują, że to bardzo pożądane przez klientów rozwiązania, czego symptomy zdecydowanie widać już teraz w Polsce – podsumowuje Katarzyna Jóźwik, Dyrektor Generalna Smartney.