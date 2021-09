Spadek nastrojów wśród prowadzących małe i średnie sklepy

Sierpniowy odczyt wskaźników Nastroju Handlu Tradycyjnego pokazał intensywny spadek nastrojów wśród osób prowadzących sklepy handlu detalicznego.

Wskaźnik, opierający się na ocenach sierpnia, wyniósł 36,4 pkt., co oznacza spadek o 17,6 pkt. w stosunku do lipcowej wartości. Podobny spadek, o 17,7 pkt., zanotował wskaźnik oczekiwań wrześniowych. Wartość NHT+1 wyniosła 35 pkt. Po optymistycznym lecie, wartości wskaźników wróciły do poziomów z początku br.

Po trzech miesiącach kilkuprocentowych wzrostów rok do roku obroty w handlu tradycyjnym w sierpniu charakteryzowały się tendencją spadkową. Większość grup produktowych, które w poprzednich miesiącach sterowały wzrostem całego kanału, odnotowało spadki sprzedaży, co w efekcie przyczyniło się do 3% spadku wartości sprzedaży całkowitej w sklepach tradycyjnych.

Tendencja spadkowa towarzyszyła tym razem takim grupom, jak napoje bezalkoholowe (-15,9%), mrożonki, w tym lody (-31%) czy wyroby tytoniowe (-4,7%). Trend wzrostowy utrzymały za to nadal alkohole mocne typu whisky, rum, gin czy likiery (+5,4%). Jednocześnie, niewielki wzrost odnotowały gotowe posiłki (+1,8%) – skomentowała badanie Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. analiz rynkowych M/platform.

Analitycy M/platform, cyfrowej platformy usług, wspierającej tradycyjne punkty handlowe, na początku każdego miesiąca analizują nastroje wśród właścicieli i kierowników tradycyjnych sklepów. Wyniki badania pozwalają określić ogólne nastroje w handlu detalicznym, a także prognozy na kolejne miesiące.

—

Metodologia NHT: Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Wynik powyżej 50 świadczy o nastrojach optymistycznych, a poniżej o przewadze opinii negatywnych. Oba wskaźniki będą publikowane na początku każdego miesiąca.