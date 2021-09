Dr Faliński: Majstrowanie przy zakazie handlu doprowadzi do ograniczenia kapitału zagranicznego w Polsce

Dr Faliński: Nie ma ekonomicznych przesłanek, żeby utrzymywać zakaz handlu w niedziele. Dalsze uszczelnianie zakazu handlu w niedziele przyniesie zwolnienia i wyższe ceny. Wyrok TK to potwierdzenie polityki nieprzyjaznej sieciom. Ale to nie koniec walki o handel w niedziele. Planowane uszczelnienie zakazu handlu w niedziele to chwilowe rozwiązanie. Będą próby omijania.