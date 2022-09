Długo wyczekiwana fuzja (The Merge) Ethereum zakończona

Chociaż tydzień rozpoczął się spokojnie (po zwyżkowym weekendzie), sytacja zmieniła się we wtorek po publikacji sierpniowego raportu inflacyjnego Rezerwy Federalnej (FED). Bitcoin i wszystkie główne kryptowaluty straciły na wartości, ponieważ sierpniowy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (Consumer price index) w USA, kluczowy miernik inflacji, okazał się wyższy niż oczekiwano. Wywołało to spadki na rynkach akcji i zostało odczytane jako wskazanie do bardziej agresywne podwyżki stóp procentowych przez FED. Kapitalizacja 10 największych kryptowalut zmalała, powodując jednocześnie spadek całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut o około 100 miliardów USD (do poziomu poniżej 1 biliona USD).

Według CPI inflacja w USA wzrosła o 0,1% na przestrzeni miesiaca i 8,3% rok do roku. Wyższe wskaźniki inflacyjne wyraźnie godzą w optymizm inwestorów i skłaniają FED do wprowadzenia jeszcze bardziej stanowczych podwyżek stóp. Najbardziej prawdopodobnym wynikiem wrześniowego posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), które odbędzie się w przyszłym tygodniu, jest podwyżka stóp o 75 punktów bazowych (wyceniana z prawdopodobieństwem 86%.).

Na wszystkich rynkach panują niedźwiedzie nastroje. Gospodarki światowe zaczęły zwalniać, przy czym kilka wiodących wskaźników ekonomicznych zaczęło reagować ospale. Sentyment na rynku kryptowalut spadł z powrotem do strefy „ekstremalnego strachu”, co odzwierciedla Crypto Fear & Greed Index na poziomie poniżej 30.

W czwartek rano Ethereum zakończyło długo wyczekiwaną fuzję (The Merge) z Mainnetu do Beacon Chain. Dzięki tej aktualizacji Ethereum przeszło z modelu konsensusu Proof of Work na Proof of Stake. Cena ETH wzrasta powyżej wsparcia linii trendu i jest tuż pod strefą oporu na poziomie $1.650. W ostatnich tygodniach byki ETH były bardzo aktywne, plasując silne oferty powyżej dynamicznego wsparcia linii trendu. Następny poziom oporu znajduje się przy $1,785.

Aktualizacja zmieniła sposób, w jaki tworzone są nowe jednostki ETH i jak zatwierdzane są transakcje w sieci Ethereum. Przejście na Proof of Stake ma mieć również duży wpływ na stopę inflacji Ethereum, która znacznie spadnie. Przed Merge wydawano około 13 000 ETH dziennie – liczba ta spadnie teraz do około 1600 ETH dziennie. Transakcje będą szybsze, bardziej skalowalne i w ponad 99% bardziej przyjazne dla środowiska.

Bitcoin rozpoczął tydzień silnie po odzyskaniu strefy wsparcia na poziomie $19 150, jego cena przekroczyła nawet granicę $22 000. Rynki kryptowalut wykazywały oznaki rozpędu. Jednak, amerykański raport o inflacji wystraszył rynek, powodując spadek ceny Bitcoina o ponad 10% w ciągu dnia.

Cena BTC zostaje zmienna na wykresie w dolnej ramie czasowej, podczas gdy wykres wyższej ramy demonstruje szeroki zakres cenowy. Po przełamaniu poziomego oporu w połowie sierpnia, BTC porusza się w trendzie bocznym w kierunku średnioterminowym i w dół w synchronizacji z ogólnym trendem niedźwiedziego rynku. Pierwsza strefa wsparcia znajduje się na poziomie $19 150, natomiast opór w górę stoi na poziomie $21 650. Trzeba jednak pamiętać, że historycznie wrzesień jest zazwyczaj najgorszym miesiącem dla Bitcoina (-5,86% średnio od 2013 roku).

Para ETH/BTC zyskała na znaczeniu, inwestorzy sprzedawali Bitcoina za Ethereum w oczekiwaniu na fuzję (The Merge). Para jest znów notowana powyżej poziomu 0.08, po ponownym testowaniu strefy wsparcia na poziomie 0.075.

Wiele altcoinów próbuje odzyskać pozycję po wtorkowej korekcie. Solana była jednym z najlepiej radzących sobie aktywów kryptowalutowych do czasu ogólnego załamania rynku. Cena spadła o około 14% w ciągu jednego dnia i znalazła pośrednie wsparcie na poziomie $32,70. SOL wciąż jest wyceniany powyżej 50-dniowej MA, a wskaźnik momentum RSI znajduje się na poziomie 50 (co pokazuje, że wciąż utrzymuje się byczy sentyment).

APE nakreślił duże niedźwiedzie świece, z uwagi na to, że niedźwiedzie pokazały swoją siłę przy strefie oporu $5,8. Wskaźnik siły względnej RSI nadal znajduje się na dodatnim terytorium, co sugeruje, że byki będą próbowały pchnąć cenę w górę i pokonać opór $5,50.

Polkadot przewodził stratom wśród 10 najważniejszych kryptowalut w ciągu ostatnich siedmiu dni, wymazując wszystkie zyski sprzed tygodnia. Cena spadła z powrotem do poziomu wsparcia przy $7. Na wykresach o większym przedziale czasowym widoczny jest nadal byczt trend, podczas gdy wykres intraday wykazuje wysoki poziom zmienności.

ADA nie udało się przełamać poziomu oporu $0,5 i cena ponownie ruszyła w dół. Formuje się szeroki zakres cenowy ze wsparciem powyżej $0,42 i punktem oporu na $0,5.

