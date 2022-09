Nextview Consulting przejmuje Mooza Inspire

Holenderska firma informatyczna NextView Consulting ogłosiła przejęcie czeskiej firmy Mooza Inspire, która prowadzi swoje oddziały w Polsce i Czechach. Połączenie struktur obu organizacji pozwoli zwiększyć ich rynkowy zasięg i jednocześnie wzmocni kompetencje w technologii Salesforce w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

Przejęcie wynika ze strategii inwestycyjnej Nextview Consulting, która zakłada rozwój swoich kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych oraz ekspansję na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma chce w pełni odpowiadać na wciąż rosnące potrzeby biznesu zarówno w zakresie transformacji cyfrowej, jak i wdrażania procesów wspierających zarządzanie doświadczeniami klientów. W tym celu wykorzystuje platformy Salesforce, Mulesoft, Tableau oraz Slack. W 2021 roku spółka otrzymała wsparcie kapitałowe od Salesforce Ventures, a w roku bieżącym od NIBC Investment Partners, co zapewniło jej środki na rozwój i ekspansję w regionie.

W wyniku przejęcia obecne struktury i zasoby Mooza Inspire zostaną włączone w organizację Nextview Consulting. To oznacza, że działające w Polsce oddziały Mooza zostaną wzmocnione kompetencyjnie i zasobowo oraz że będą działać pod marką Nextview Consulting. Obie firmy wykazują łącznie przychody na poziomie ponad 22 mln euro dysponując 200 ekspertami i ponad 700 certyfikatami Salesforce. Firmy nie ujawniają wartości transakcji przejęcia.

„W ciągu ostatnich dwóch lat realizowaliśmy coraz większe projekty. Jednocześnie zaobserwowaliśmy, że w cyfrowej transformacji, przez jaką przechodzą firmy, kluczową rolę odgrywa technologia Salesforce. Kluczem do sukcesu w tego rodzaju przemianach biznesowych jest koncentracja na klientach i ich doświadczeniach, które powstają w relacjach i interakcjach z przedsiębiorstwem. Przełożenie na pozytywne rezultaty ma również podejście oparte na Design Thinking, którym kierujemy się w projektach. Po połączeniu naszego zespołu i doświadczeń z zasobami firmy Mooza podmioty z Polski i Czech zyskają silnego partnera w Europie Środkowej i Wschodniej” – powiedział Huub Waterval, dyrektor generalny i założyciel Nextview Consulting.

„Aby przeprowadzić udaną transformację cyfrową i biznesową, nasi klienci potrzebują współpracować z silnymi i kompetentnymi partnerami. Dlatego ekosystem partnerów jest dla nas ważnym czynnikiem wzrostu. Jesteśmy pod wrażeniem historii sukcesów klientów Nextview i z zadowoleniem przyjmujemy ekspansję tej firmy na rynek niemiecki i cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Niewątpliwie pomoże w tym połączenie doświadczeń Nextview i Mooza” – dodał Stefan Hoechbauer, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Salesforce w Europie Środkowej.

„W ostatnich latach wiele firm zwracało się do Mooza Inspire z propozycją łączenia zespołów i struktur. Przypadek Nextview Consulting był jednak całkowicie inny. Udało nam się dobrze poznać nie tylko od strony organizacyjnej, ale i na gruncie prywatnym. Każda interakcja utwierdzała nas w przekonaniu, że łączy nas wspólna wizja. Dlatego w najbardziej odpowiednim czasie zdecydowaliśmy się połączyć i dla mnie możliwość współpracy z takim podmiotem jak NextView to ważne wyróżnienie. Działając razem jesteśmy silniejsi. Wiem, że możemy działać szybciej i wywierać większy wpływ na rynek, korzystając z większej skali. Bez tego połączenia nie byłoby to możliwe” – powiedział Zdeněk Pejcel, CEO i założyciel Mooza Inspire.