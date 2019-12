Spełnij marzenia swojego dziecka

Szukasz idealnego prezentu dla swojej pociechy, chrześniaka bądź wnuka? Marzy Ci się dla niego plac zabaw, który będzie nie tylko bezpieczny dla Twojego dziecka, ale także gwarantujący wiele zabawy? A może po prostu szukasz ciekawych elementów do swojego ogrodu, które mogą urozmaicić zabawę dzieciakom? Jeśli chociaż jedna odpowiedź na te pytania brzmi „tak”, to coś idealnego dla Ciebie!

Bezpieczna zabawa dla każdego!

Posiadając dom, trudno nie przewidzieć w nim przestrzeni, w której mogą się bawić dzieci. Zarówno wewnątrz budynku, jak i w ogrodzie, miejsce zabaw musi być odpowiednio zorganizowane, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie można narażać najmłodszych na skaleczenie lub poważne urazy, więc już przy projektowaniu i remontowaniu domu są rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Pierwsza to zabezpieczenie gniazdek, kabli i ruchomych elementów. Wszystko, czego dziecko nie powinno dotykać, powinno być od niego odizolowane, wliczając w to także ostre krawędzie. Ta zasada sprawdza się nie tylko w środku budynków, ale także na zewnątrz, w ogrodzie, czy na tarasie i balkonie. Żeby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, trzeba też zapewnić odpowiednie podłoże. Piaskowe i trawiaste najlepiej amortyzuje skoki i przewrotki dziecka, z kolei gumowe łatwiej utrzymać w czystości i porządku. Mniej też niszczą się na nim ubrania dziecka. Zależnie od tego, jak bardzo aktywne jest rozrabiaka, które chcesz obdarować, dobierz dla niego najlepszy plac zabaw! Sięgaj tylko po takie elementy wyposażenia placów, które są wykonane z najlepszej jakości materiałów, pomalowane nietoksycznymi farbami, zaimpregnowane przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i które posiadają odpowiednie atesty. Wszystkie elementy, które składają się na przestrzeń do zabawy, powinny być ze sobą dobrze połączone, na stałe, elementami, które nie tylko wytrzymają obciążenie wagowe dzieci, ale także nie będą stwarzać dla nich niepotrzebnych zagrożeń. Montując miejsca zabaw, upewnij się, że wszystkie śrubki są w odpowiednim miejscu, że nic nie wystaje i nie pokaleczy małych użytkowników.

Dlaczego warto w nie inwestować?

W dobie cyfryzacji świata bardzo ważne jest zachęcanie dzieci do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. A place zabaw dla dzieci są do tego idealnym środkiem! Inspiracji możesz poszukać pod adresem: https://www.4iq.com.pl/76-place-zabaw. Zależnie od tego, jak dużo miejsca posiadasz w swoim ogrodzie lub podwórku przy swoim domu, możesz zainstalować dzieciom huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, ścianki wspinaczkowe i całe domki zabaw. Huśtawki możesz też instalować wewnątrz domu.

Zależnie od tego, jakim dysponujesz metrażem i budżetem, zdecyduj się na najlepszą opcję dla wybranego dziecka. Huśtawki i zjeżdżalnie są optymalnym prezentem, który wpasuje się w większość gustów zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Instalując huśtawkę w typie „bocianie gniazdo”, zapewniasz rozrywkę nie tylko najmłodszym, ale także starszym dzieciakom, które mogą korzystać z niej jak z małego hamaka. Podobnie ścianki wspinaczkowe, motywują dziecko do ćwiczeń, pokonywania własnych słabości i jednocześnie wzmacniają ich ciało. A mając cały plac zabaw, zabawa całymi dniami gwarantowana i to przez wiele lat. Zaoferuj dziecku to, co najlepsze!