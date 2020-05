Spółka portfelowa Carpathia Capital jako pierwsza w historii zmieni rynek notowań na rumuńskiej giełdzie

Bittnet, spółka portfelowa Carpathia Capital, zapisze się w historii rumuńskiego rynku kapitałowego. Jako pierwsza przejdzie z alternatywnego rynku AeRO, na główny rynek giełdy w Bukareszcie BVB. INC było odpowiedzialne za wprowadzenia akcji Bittnet na rynek AeRO w 2015 r. Od tego czasu spółka 20-krotnie zwiększyła kapitalizację z 7,9 mln RON (leje) do ok. 158 mln RON oraz znacznie poprawiła swoje wyniki finansowe.

Bittnet to rumuńska spółka, która początkowo koncentrowała się na dostarczaniu rozwiązań e‑learningowych i szkoleń z zakresu IT. Obecnie stanowi już rozbudowaną grupę kapitałową. W efekcie Bittnet zyskał pozycję lidera w segmencie e-learningu, przy jednoczesnej dywersyfikacji działalności, która obok usług edukacyjnych pozwala dostarczyć na rynek kompleksową ofertę usług zarządzania data center, chmurą i infrastrukturą IT (tzw. rozwiązania ICT). Od momentu rozpoczęcia współpracy z Grupą INC spółka zaczęła się dynamicznie rozwijać. W przeciągu ostatnich 5 lat zwiększyła przychody z 8,2 mln RON (ok. 7,5 mln PLN) do 99,8 mln RON (ok. 91,3 mln PLN), a zysk operacyjny z 582 tys. RON (ok. 533 tys. PLN) do 4,6 mln RON (ok. 4,2 mln PLN).

Bittnet to także udana inwestycja Grupy INC. IPO spółki na rynku AeRO w 2015 r. zostało w całości objęte przez fundusz z Grupy INC Carpathia Capital. Dodatkowo INC w ramach wynagrodzenia objęło kilkuprocentowy pakiet akcji po cenie nominalnej. Łączne inwestycje Grupy INC w Bittnet wyniosły ok. 1 mln zł, przynosząc na dzień dzisiejszy ok. 480 proc. zysku.

– Współtworzyliśmy rumuński rynek giełdowy AeRO, który podobnie jak polski NewConnect, dedykowany jest małym i średnim spółkom z branży nowej ekonomii. Pierwszym debiutantem na rynku AeRO był fundusz z naszej grupy Carpathia Capital. Niedługo potem, jeszcze w 2015 r., wprowadziliśmy do obrotu na tym rynku Bittnet, a Carpathia Capital objęła całą emisję akcji w IPO. Jesteśmy bardzo zadowoleni z inwestycji. Przede wszystkim osiągnęliśmy bardzo dużą stopę zwrotu, a dodatkowo zyskaliśmy rozpoznawalność i bardzo dobrą reputację na rynku rumuńskim. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Carpathia Capital zainwestowała dotychczas w trzy podmioty w Rumunii. Inwestycja w Bittnet dała najbardziej spektakularne wyniki, a fundusz – mimo sprzedaży akcji łącznie za 4,2 mln złotych – wciąż dysponuje pakietem akcji w tej spółce wycenianym wczoraj na około 1 mln zł.

Grupa INC pod koniec marca podpisała list intencyjny z Movie Games, którego celem jest współpraca na rynku rumuńskim. Plan zakłada wsparcie rumuńskich producentów gier, poprzez stworzenie grupy gamingowej, która skonsoliduje lokalny rynek. Będzie oferowała wsparcie finansowe i merytoryczne niezależnym studiom, w celu promocji rumuńskiego rynku i wyselekcjonowania jego liderów.