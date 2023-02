Sprzedaż opon w 2022 roku – spadek w większości segmentów, wzrosty w segmencie SUV i motocykli

W 2022 roku sprzedaż opon na rynek zmniejszyła się w większości segmentów: opony do samochodów osobowych spadły o -4%, dostawczych -4%, do maszyn rolniczych -17%, a przemysłowych -11%. Wzrosty zanotowano tylko w segmencie opon motocyklowych +4,8% oraz do SUV +8%, zaś w segmencie samochodów ciężarowych sprzedaż opon była bez zmian (0%). Spadki widać też w większości segmentów na rynkach europejskich.

W czwartym kwartale odczyt danych był nieco mniej optymistyczny – rosła sprzedaż tylko w segmencie opon ciężarowych (+1%), bez zmian zaś do SUV (0%). Pozostałe segmenty zanotowały głębokie spadki: opony do samochodów osobowych -18%, dostawczych -10%, do maszyn rolniczych -33%, przemysłowe -28%, a motocyklowe -22,3%

– Spadki sprzedaży opon na rynek potwierdzają spowolnienie gospodarcze i wyczekiwanie rynku na to, co wydarzy się w 2023 roku – zarówno w kontekście niższego popytu na samochody, jak i oszczędzania na wydatkach w gospodarstwach domowych. I chociaż w porównaniu do czasów pandemii sprzedaż opon jest znacznie wyższa, to jednak widać niepewność w tym segmencie motoryzacji. Rok 2023 jest wyzwaniem dla całego rynku – chociaż oczekuje się, że w drugiej połowie roku otoczenie rynkowe może być nieco bardziej sprzyjające niż na jego początku – podkreśla Jacek Pryczek, prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

– Ostatni kwartał charakteryzował się spadkami w niemal wszystkich segmentach, poza oponami do SUVów i ciężarówek. Spadki te nie są tak głębokie, jak w bardzo trudnym roku 2020. W perspektywie całego roku opony do SUVów i aut ciężarowych, a także motocykli wyszły na plus. – wskazuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO. – Ciekawe zmiany są także w porównaniu kategorii opon letnich, zimowych i całorocznych. W 2022 roku opony zimowe zmniejszyły swój udział w rynku o 4 punkty procentowe do 43%. Z kolei letnie i całoroczne zwiększyły udział o 3 i 1 pp. Do odpowiednio 39% i 18%. Tym samym dynamika sprzedaży opon całorocznych znacząco spadła po kilku latach mocnych wzrostów i wydaje się, że osiągnęła docelową pozycję na rynku – dodaje.

Europejski rynek opon

Jeśli chodzi o cały rynek europejski to segment opon konsumenckich odnotował spadek o -2% w 2022 r. w porównaniu do 2021 r., przy spadku o -10,1% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Rynek opon do samochodów ciężarowych i autobusów pozostał stabilny (+1%), pomimo gwałtownego spadku o -8,2% w drugiej połowie roku. Podobny trend widać również w segmencie opon motocyklowych, gdzie sprzedaż pozostała stabilna (0%), pomimo spadku w ostatnim kwartale o -11%. Opony rolnicze odnotowały ujemne wartości przez cały rok, co spowodowało łączny spadek o -22%. W przypadku opon z oryginalnego wyposażenia (OE) wyniki na koniec roku są nieco bardziej pozytywne, przy wzroście sprzedaży opon konsumenckich o +3,4% oraz o +4,7% w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów. W porównaniu z 2019 r. sprzedaż opon OE do samochodów ciężarowych i autobusów wzrosła o +6,8%. Opony do samochodów osobowych OE pozostają nadal poniżej poziomu sprzed COVID (-26%).

– Ubiegły rok charakteryzował się dwoma kontrastującymi wynikami półrocznymi dla europejskich producentów opon. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy zaobserwowaliśmy pozytywny trend w przypadku zamiennych opon konsumenckich z 7,4% wzrostem w porównaniu z 2021 r., a także wzrost o +10,3% w przypadku opon ciężarowych i autobusowych. Jednak druga połowa roku okazała się bardzo trudna. Nie ma wątpliwości, że wojna na Ukrainie, a następnie wzrost cen energii i wyższe koszty utrzymania wpłynęły na spadek sprzedaż opon w 2022 r. – powiedział Adam McCarthy, nowo mianowany sekretarz generalny Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA).