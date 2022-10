Sprzedaż pożyczek we wrześniu 2022 r.

We wrześniu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 301,8 tys. nowych pożyczek o wartości 755 mln zł. We wrześniu 2022 r., w porównaniu do września 2021 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o (+14,1%). Natomiast w ujęciu liczbowym udzielono o (+11,8%) pożyczek więcej.

Średnia wartość nowo udzielonej we wrześniu 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 277 zł i była o 0,6% wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2021 r.

We wrześniu 2022 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych, i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały dodatnie dynamiki. Najwyższe dodatnie dynamiki w porównaniu do września 2021 r. w ujęciu zarówno liczbowym jak i wartościowym odnotowały pożyczki z przedziału od 3-5 tys. zł odpowiednio (+17,7%) i (+19,1%).

We wrześniu 2022 r. 41,6% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły 10,4% udzielonych pożyczek. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 44,3% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty do 1 tys. zł miały jedynie 9,9% udział w sprzedaży.