Psychometria w rekrutacji wg Staffly – aplikacja oficjalnie rozpoczyna działalność

Innowacyjny na polskim rynku startup HR Tech wystartował. Staffly ma dostarczyć odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska. Wraz z początkiem września pracownicy i pracodawcy mogą korzystać z platformy rekrutacyjnej, na której za pomocą testów psychometrycznych i algorytmów uczenia maszynowego następuje dopasowanie profilu kandydata do stanowiska pracy.

Współczesny rynek pracy zmaga się z wysokim poziomem rotacji pracowników oraz niedopasowaniem kandydatów do stanowisk pracy. Staffly stanowi odpowiedź na ten problem. To cyfrowe narzędzie, które ma pomóc w selekcji i zatrudnianiu najlepszych kandydatów w branżach, m.in. takich jak: produkcja, handel, logistyka, hotelarstwo czy administracja. A wszystko opiera się na sztucznej inteligencji oraz narzędziu psychologicznym w zakresie osobowości i kompetencji miękkich.

Psychometria w HR

Przewagą konkurencyjną Staffly jest precyzyjne dopasowanie pracy do osobowości kandydata. Użytkownik platformy wypełnia krótki, kilkuminutowy test, który bada jego stopień dopasowania do stanowiska, na które aplikuje (np. kierowca, kelner, magazynier czy sprzedawca).

– W pewnym momencie liczba zapytań o start Staffly była tak duża, że postanowiliśmy stworzyć specjalną kolejkę. Na listę oczekujących, czyli potencjalnych użytkowników, do tej pory zapisało się ponad 2 000 osób. Nadszedł moment, w którym możemy powiedzieć z dumą, że zaczynamy! – mówi Filip Sobel, pomysłodawca i CEO Staffly.

– Nasz algorytm opiera się na najbardziej rzetelnej i sprawdzonej teorii psychologicznej, czyli tzw. modelu Wielkiej Piątki. Badamy zestawy cech, które składają się na otwartość, ugodowość, neurotyzm, ekstrawersję i otwartość. Dzięki temu każdy może sprawdzić, czy przez wzgląd na swoją osobowość lepiej poradzi sobie podczas powtarzalnej pracy na produkcji czy też w dynamicznej pracy kelnera – dodaje Sobel.

Pracodawcy mogą udostępniać oferty pracy bezpłatnie i bez żadnych limitów. Pozwoli to stworzyć rozbudowaną bazę, która będzie mogła konkurować z gigantami na rynku. Kluczem do sukcesu ma być psychometria i profil zawodowy pracownika. Wgląd pracodawcy do wyników kandydatów znacznie redukuje problem niepewności przed zatrudnieniem, który trapi rekruterów korzystających z popularnych portali społecznościowych i ogłoszeniowych. Aktualnie trudno jest na początkowym etapie rozmów stwierdzić, czy dana osoba jest dość otwarta, kreatywna i niekonfliktowa, aby sprawdzić się na proponowanym stanowisku. Testy psychometryczne rozwiązują ten problem, dostarczając informacji na temat temperamentu, usposobienia, zdolności komunikacyjnych i społecznych każdego kandydata.

– Model biznesowy opieramy o tzw. „handshake”, czyli procesie wymiany informacji pomiędzy stronami. Po wysłaniu aplikacji przez kandydata pracodawca może ją ocenić i zaprosić potencjalnego pracownika do pracy. Następnie użytkownik ma 24h na to, aby potwierdzić chęć zatrudnienia i w tym momencie następuje „match”. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której kandydat nie pojawi się na rozmowie rekrutacyjnej – zaznacza Damian Wójcikiewicz, COO Staffly.

Efektywność dopasowania pracownika

W ramach okresu testowego pracodawca ma możliwość bezpłatnego zaproszenia do współpracy 3 dopasowanych pracowników. Twórcy produktu w ten sposób chcą zbudować zaufanie do platformy i algorytmu.

Rozwiązanie zostało zwalidowane w fazie testów wewnętrznych, a jego potencjał potwierdzony został w testach realizowanych z globalnym partnerem – Toyotą. Testowano dopasowanie skonstruowanych profili zawodowych Staffly do konkretnych stanowisk wśród pracowników zakładu Toyota. Wyniki wskazują, że testy stosowane w ramach profili stanowisk mogą efektywnie uzupełnić proces rekrutacji i bieżącego zarządzania ścieżkami kariery pracowników firmy.

Platforma Staffly to świeże spojrzenie na rynek rekrutacyjny w Polsce i zwieńczenie 10 miesięcy pracy zespołu założycielskiego i partnerów. Jest dowodem na tezę, że psychologia w branży HR. To pierwszy kamień milowy rozwoju tego innowacyjnego produktu w karierze tego startupu. Staffly już planuje rozwój kolejnych funkcjonalności, w których psychologia zaprzęgnięta została do automatyzacji procesów rekrutacyjnych z pomocą uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Startup planuje pozyskanie kolejnego finansowania, by móc zrealizować te plany.

Produkt Staffly to efekt inwestycji funduszu Czysta3.vc i grantu UE.

– Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak Staffly szybko się rozwija. Z pewnością launch rynkowy pokaże, że ten projekt ma potencjał by zdominować rynek. Mocno wierzymy w zespół, w którym od początku zauważyliśmy spory potencjał– zaznacza Szymon Janiak, Partner Zarządzający Czysta3.vc

W najbliższej przyszłości ma wystartować również program dla ambasadorów marki, którzy wskoczą na pokład najgorętszej rekrutacyjnej innowacji tego roku. Staffly ma na celu dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i są to założenia ogromne, bo blisko 10 000 użytkowników w zaledwie kilka miesięcy.

– Każdego zainteresowanego produktem Staffly zapraszamy na Wawa Wake w Konstancinie pod Warszawą, gdzie 4 września będziemy świętować release produktu w prawdziwie letnich okolicznościach – podsumowuje Filip Sobel, CEO Staffly.