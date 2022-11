Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przysługują również zarządcom sukcesyjnym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił wniesioną przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza skargę na odmowę przyznania zarządcy sukcesyjnemu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z pandemią COVID-19 ze względu na nieposiadanie przez zarządcę sukcesyjnego statusu przedsiębiorcy.

Sąd podzielił przedstawioną przez Rzecznika MŚP argumentację, zgodnie z którą stanowisko organu zakładające brak możliwości ubiegania się przez zarządcę sukcesyjnego o świadczenia przeznaczone dla przedsiębiorców jest nieprawidłowe i podważa zarówno sens regulacji prawnej dotyczącej przedsiębiorstwa w spadku i ustanowienia zarządu sukcesyjnego, jak również sens regulacji dotyczącej wspierania ochrony miejsc pracy w związku z COVID-19. Sąd zwrócił przy tym uwagę na potrzebę uwzględnienia jednego z głównych celów uchwalenia ustawy o zarządzie sukcesyjnym, jakim było zapewnienie ciągłości działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy oraz usprawnienie procesu przejmowania przedsiębiorstwa w spadku przez następców prawnych zmarłego bez zakłócenia jego działalności, m.in. bez zerwania więzów prawnych wynikających z umów zawartych przez zmarłego przedsiębiorcę. Uwzględniając wniesioną przez Rzecznika MŚP skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, uchylił zaskarżoną czynność oraz uznał uprawnienie zarządcy sukcesyjnego do przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Link do wyroku WSA w Krakowie opublikowanego w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7AF1669B7E

Przywołany wyżej wyrok to kolejne orzeczenie uwzględniające skargę Rzecznika MŚP na bezzasadne odmówienie zarządcy sukcesyjnemu prawa do skorzystania z uprawnienia przyznanego przedsiębiorcom. Kilka miesięcy wcześniej WSA w Lublinie uwzględnił skargę wniesioną przez Rzecznika MŚP w sprawie analogicznego rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, o czym Biuro Rzecznika MŚP informowało w poniższym komunikacie: https://rzecznikmsp.gov.pl/wojewodzki-urzad-pracy-w-lublinie-musi-wyplacic-swiadczenia-na-rzecz-ochrony-miejsc-pracy-zarzadcy-sukcesyjnemu/

Jak wskazuje dr n. pr. Marek Woch Dyrektor Generalny Biura Rzecznika MŚP w związku ze stwierdzeniem utrudnień związanych ze sprawowaniem zarządu sukcesyjnego, w tym nieprawidłowości dostrzeżonych w powyższych sprawach, Rzecznik MŚP wystąpił do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z uwagami w zakresie przygotowywanej obecnie oceny funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 170).

Analiza prowadzonych przez Rzecznika MŚP spraw związanych z instytucją zarządu sukcesyjnego prowadzi do wniosku, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do treści normy prawnej istotnej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w spadku, niektóre urzędy rozstrzygają takie wątpliwości na niekorzyść zarządców sukcesyjnych, często działając przy tym w sposób sprzeczny z celami przyświecającymi uchwaleniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym, a pośrednio także wbrew zasadzie przyjaznej interpretacji przepisów, wyrażonej w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).

Mając to na uwadze Rzecznik MŚP, zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o rozważenie doprecyzowania w przepisach kwestii relacji między statusem zarządcy sukcesyjnego, a statusem przedsiębiorcy. Rzecznik wskazał nadto na potrzebę położenia większego nacisku w kampaniach informacyjnych dotyczących zarządu sukcesyjnego na wyjaśnienie, że ta instytucja służy nie tylko zapewnieniu realizacji bieżących obowiązków związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa spadku, ale także umożliwieniu skutecznego wykonywania praw nabytych w związku z działaniem tego przedsiębiorstwa.