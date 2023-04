System ochrony zdrowia wymaga zmian

W systemie ochrony zdrowia istotnym elementem jest poziom wynagradzania pracowników – bo jest on oparty na ludziach. Prawidłowe wynagrodzenia, które rzeczywiście oddają zaangażowanie, ale też jakość tej pracy, stanowią istotny element w koszyku kosztów systemu ochrony zdrowia. Tylko że z punktu widzenia pracodawców zarządzających jednostką ochrony zdrowia wynagrodzenia to nie jedyny element kosztowy. Są inne elementy, na jakie muszą patrzeć zarządzającymi jednostkami ochrony zdrowia. Bardzo ważny jest dostęp do świadczeń. Nie może być tak w systemie, że gros jego budżetu jest przeznaczana na wzrost wynagrodzeń – a jednocześnie jest podejmowany z puli, która ma przeznaczenie na dostęp do świadczeń dla pacjentów.

– To pacjenci będą oceniać w długiej perspektywie, czy warto inwestować we wzrost wynagrodzeń i czy to się przekłada na dostęp do świadczeń. Bo jeżeli nie będzie się przekładało, to oznacza konieczność dalszych reform – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – System ochrony zdrowia w Polsce wymaga zmian, bo jest niewydolny. Głównym problemem jest na pewno wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia. To, o co apelujemy jako Federacja Przedsiębiorców Polskich, to jest wzrost nakładów, ale też przejrzyste finanse ochrony zdrowia. Szereg decyzji regulacyjnych spowodowało, że mamy bardzo duże obawy, czy starczy pieniędzy z jednej strony na to, co już rząd zaplanował w zakresie wzrostu wynagrodzeń, a z drugiej strony na dostęp do świadczeń – co dla nas, pracodawców, ma szczególne znaczenie. My dzisiaj patrzymy przez pryzmat inwestycji w zdrowie, inwestycji w pracownika w kontekście szerokiej dyskusji o finansowaniu ochrony zdrowia – tłumaczy Pączka.