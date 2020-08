Dwaj najwięksi globalni gracze na rynku IT – Microsoft i Google już niedługo zrewolucjonizują polski rynek cyfryzacji. Założona przez Billa Gatesa firma ogłosiła partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej. Na mocy współpracy amerykański gigant zainwestuje miliard złotych w rozwój chmury obliczeniowej i cyfryzację polskiego biznesu. Google chce natomiast przeznaczyć nawet 2 miliardy dolarów (ok. 8 mld złotych) na stworzenie w Polsce najnowocześniejszego centrum danych.

Giganci IT stawiają na Polskę

Chmura Krajowa, z którą Microsoft nawiązał współpracę, jest dostawcą chmury obliczeniowej dla polskich przedsiębiorstw. Wspiera firmy w cyfrowej transformacji oraz implementacji nowoczesnych rozwiązań IT optymalizujących biznes. Dzięki tej inwestycji Microsoft stworzy pierwszy region przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej, który dołączy do ogólnoświatowej sieci Microsoft składającą się z 59 regionów chmurowych. W ramach inwestycji Operator Chmury Krajowej będzie dostarczał całe spectrum usług Microsoft Azure – platformy chmurowej Microsoft.

Google z kolei w 2021 roku otworzy w Polsce pierwsze centrum danych, które dołączy do 8 już funkcjonujących obiektów na świecie. Na tę inwestycję składać się będą trzy strefy dostępowe, które stanowią niezależną infrastrukturę techniczną. Inwestycja Google w Polsce dołączy do grona tego samego typu infrastruktury, który funkcjonuje już m.in. w Tokio, Londynie czy Los Angeles.

Czy polski biznes potrzebuje zredefiniowania modelów zarządzania informacją? Pandemia pokazała, że tak. Według analiz Iron Mountain Polska COVID-19 udowodnił biznesowi, iż rozwiązania chmurowe, czy praca na cyfrowych zasobach danych są niezbędne w celu zachowania optymalnego poziomu realizowania działań. Przeprowadzone badania potwierdzają, iż dla 55% pracowników największym wyzwaniem w pracy zdalnej były aspekty technologiczne[1].

Również polska legislacja otwiera nowe możliwości firmom w przejściu na cyfrowy model zarządzania biznesem. W tym kontekście wyróżnić można chociażby możliwość rozliczania z Urzędem Skarbowym podatków na podstawie faktur elektronicznych. Cały czas rozwijają się możliwości wykorzystania podpisów kwalifikowanych czy załatwiania spraw urzędowych za pomocą platform lub aplikacji.

Czy możemy spodziewać się cyfrowej rewolucji?

Inwestycje Microsoftu i Google potwierdzają pozycję naszego kraju jako strategicznego partnera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie szeroko rozumianej cyfryzacji. Równocześnie jednoznacznie dowodzą, że digitalizacja biznesu jest naturalnym krokiem w jego rozwoju. Jak wpłyną one na nasz rynek cyfryzacji, komentują przedstawiciele polskich firm technologicznych.

Tak ogromne inwestycje z pewnością wpłyną na obraz polskich firm. Co oznaczają dla polskiego biznesu? Czy mogą one przyspieszyć zmianę mentalności polskich przedsiębiorców, którzy chętniej będą korzystać z rozwiązań cyfrowych?

Sylwia Pyśkiewicz, CEO Iron Mountain Polska:

Google i Microsoft to giganci globalnej sceny IT. Niemal 36% firm pytanych o kluczowe czynniki skłaniające je do implementacji zewnętrznych narzędzi do zarządzania danymi wskazało technologię i określony know-how jej dostawcy. Iron Mountain, jako firma oferująca usługi związane z zarządzaniem m.in. informacjami cyfrowymi, już od wielu lat współpracuje z Google, czy Amazonem w aspekcie wykorzystania rozwiązań IT – algorytmów, czy sztucznej inteligencji, które implementuje w specjalistyczne oprogramowania dedykowane dla Klienta. Firmy generują coraz większą ilość danych, a od ich optymalnego przetwarzania zależy skuteczność działań biznesowych. Przewiduje się, że do 2025 roku w sieci przechowywanych będzie 463EB danych. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie rozwiązań technologicznych, które pomogą w zarządzaniu tak ogromnymi zasobami informacji. Inwestycje Microsoft i Google mogą stanowić dla polskiego biznesu silny bodziec do zmiany środowiska swojego funkcjonowania na model cyfrowy. Tymczasem dzisiaj rynek działa jeszcze w modelu hybrydowym. Siłą naszej firmy jest fakt, że dla naszych klientów optymalizujemy oraz realizujemy procesy oparte o dane na nośnikach papierowych, taśmach, czy dyskach, ale także danych cyfrowych. Przechowujemy informacje w postaci papierowej, a także elektronicznej. Korzystanie z obu zasobów w optymalny sposób wydaje się jeszcze większym wyzwaniem niż czyste rozwiązania cyfrowe.

Czy Polska tworzy odpowiednie środowisko biznesowe dla innowacji informatycznych? Jak w praktyce wygląda współpraca firm z gigantami informatycznymi? Bonair, jako pierwsza firma z Europy Środkowo-Wschodniej dołączyła do grona oficjalnych partnerów Microsoft.

Andrzej Wach, prezes Bonair:

Polska jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek w Europie. Jesteśmy otwarci na zagranicznych inwestorów, a głównym atutem naszego kraju jest bogate zaplecze osób z odpowiednim wykształceniem. Cyfrowy rozwój kraju to wielka szansa dla wszystkich przedsiębiorstw, a dla wielu to po prostu konieczność, żeby funkcjonować w globalnych łańcuchach dostaw. Inwestycje w Polsce pokazują, że jesteśmy nie tylko istotnym rynkiem do lokowania kapitału, ale również kluczową lokalizacją dla zagranicznych partnerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy ciągle w roli goniącego bardzo szybki rozwój technologii. Na przykład, firmy w Polsce coraz częściej decydują się na wdrożenia związane z big data, jednak nadal najmniejszą popularnością cieszą się one w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – jak pokazują dostępne na rynku badania, jest to zaledwie 7% wobec 12% dla całej Unii Europejskiej. O wiele lepiej sytuacja wygląda wśród dużych firm, gdzie ten współczynnik wynosi 26% w Polsce na tle 33% w Europie. Z naszego doświadczenia wiemy, że w ostatnich latach rośnie nie tylko zaufanie do technologii, ale także realna potrzeba wsparcia działania biznesu najnowszymi rozwiązaniami.

Wiele firm w Polsce nadal preferuje pracę na tradycyjnych zasobach informacji. Inwestycje Microsoft i Google z pewnością skłonią wiele przedsiębiorstw do implementowania nowych narzędzi IT. Jest to kluczowe z punktu widzenia konkurencyjności rynkowej. Czy zredefiniowanie modelu zarządzania informacją będzie stanowiło dla nich duże wyzwanie?

Piotr Siarkiewicz, South Branch Director w Avenga:

Pandemia COVID-19 pokazała, że firmy operujące w środowisku chmurowym są w stanie szybciej adaptować się do nowych realiów. Są także dużo bardziej skuteczne w realizowaniu bieżących zadań. Wiele przedsiębiorstw w Polsce wstrzymuje się jednak od implementacji tego typu rozwiązań w obawie przed zbyt dużymi zmianami organizacyjnymi. To duży błąd, który może prowadzić do zmniejszenia się ich rynkowej konkurencyjności. W pierwszej kolejności firmy muszą określić swoje potrzeby i być świadome efektów, jakie dadzą poszczególne narzędzia. Jeśli chodzi o samą reorganizację, kluczowym elementem jest wybór partnera, który wspomoże firmę w tym procesie. Samo wprowadzenie rozwiązań chmurowych można zorganizować tak, aby nie zakłócało bieżącej pracy. Migracja danych również może zostać przeprowadzona automatycznie dzięki różnego typu platformom lub aplikacjom, dostępnym m.in. w tzw. modelu PaaS, który tworzy wirtualne środowisko pracy w postaci platformy udostępnianej Klientowi. Kluczowe w redefinicji modelu zarządzania są know-how i doświadczenie. Dlatego, aby zwiększyć skuteczność i efektywność wdrażania narzędzi funkcjonujących w środowiskach chmurowych, warto takie procesy outsourcować. Dla przykładu w Avenga dysponujemy szerokimi kompetencjami związanymi z implementacją m.in. rozwiązań dostępnych w ramach chmury Microsoft Azure.

Praca w środowisku chmurowym optymalizuje procesy związane z zarządzaniem informacją. Jakich wymiernych korzyści mogą spodziewać się firmy wykorzystujące różnego rodzaju platformy do zarządzania danymi online?

Przemysław Kędzior, Menadżer Generalny TCG Process Polska:

Aż 40% outsourcowanych procesów IT w Polsce dotyczy przetwarzania danych. Dowodzi to, iż digitalizacja procesów zarządzania informacją jest dla polskich firm coraz bardziej popularnym elementem rozwoju ich biznesu. Ma to związek także z coraz większymi wolumenami danych, jakie są w poszczególnych przedsiębiorstwach przetwarzane. Wykorzystywanie platform input management czy workflow pozwala także na pełną kontrolę nad procesami przeprowadzanymi w ramach funkcjonowania biznesu. Bardzo dużą popularnością cieszą się obecnie elektroniczne kancelarie czy działy księgowe. Funkcjonując w środowisku online, pracownicy mają dostęp do określonych zasobów z dowolnego miejsca na świecie. Wykorzystywane w tego typu narzędziach algorytmy, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, odciążają ich także od konieczności ręcznej selekcji informacji, a co za tym idzie, znacząco zmniejszają ryzyko pojawienia się błędów i nawet kilkudziesięciokrotnie przyspieszają procesy przetwarzania informacji.

[1] https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/risk-audit/documents/risk-audit-actions-in-response-to-covid-april-6.pdf