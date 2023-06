Branża zakładów bukmacherskich wciąż prężnie się rozwija i przynosi corocznie wielomiliardowe przychody. Po nowelizacji ustawy hazardowej, której nowe przepisy weszły w życie 1 kwietnia 2017 roku, przybywa zarówno legalnych bukmacherów, jak i użytkowników aktywnie korzystających z ich usług. Sukcesywnie maleje przy tym szara strefa, która jednak nadal jest problemem i jej udział w rynku jest ciągle znaczny. Jak można ją zminimalizować?

Dlaczego Polacy nadal grają nielegalnie?

Co czwarty dorosły Polak przed 60tym rokiem życia gra w zakłady bukmacherskie. Ponad połowa robi to nielegalnie, głównie przez chęć uniknięcia podatku od gier hazardowych w Polsce, który wynosi 12% i jest stosunkowo wysoki na tle innych krajów. Wartość obrotów w szarej strefie wyniosła w 2020 roku 12,6 mld zł, z kolei 14,4 mld zł wygenerowali legalni operatorzy. Stacjonarni bukmacherzy osiągnęły obrót w wysokości 11,7 mld zł, zatem cały rynek hazardowy w Polsce osiągnął wartość około 40 miliardów złotych.

Sposoby walki z szarą strefą w Polsce

Dzięki nowelizacji ustawy o grach hazardowych z 1 kwietnia 2017 roku, jasno i precyzyjnie określono przepisy prawne dotyczące legalnego hazardu w Polsce. W przypadku zakładów bukmacherskich wymagana jest licencja Ministra Finansów, dzięki której można legalnie prowadzić tego typu działalność. Był to pierwszy krok do walki z szarą strefą. Funkcjonowanie bez zezwolenia wiąże się z wysokimi karami i surowymi konsekwencjami, także dla graczy. Odstraszyło to sporą część zagranicznych bukmacherów, działających niezgodnie z literą polskiego prawa i szara strefa zmalała z 90% w 2017 r. do 50% obecnie. Bardzo ważnym narzędziem walki z szarą strefą gier hazardowych w Polsce jest tak zwany Rejestr Domen Zakazanych, czyli regularnie aktualizowana lista stron nielegalnych bukmacherów internetowych, dostępny na stronach www ministerstwa. Dostarczyciele Internetu mają obowiązek blokowania takich stron w ciągu 48h od ich pojawienia się w rejestrze, natomiast operatorzy bezpiecznych płatności online mają na to 30 dni. W sieci dostępny jest także przegląd stron bukmacherskich działających w Polsce legalnie, na podstawie zezwolenia przyznanego przez Ministerstwo Finansów. Warto grać legalnie.

Jak kształtowała się szara strefa w Polsce?

Szara strefa zakładów bukmacherskich i kasyn online to w Polsce nadal ponad 50% rynku, co jest wynikiem poniżej średniej w Unii Europejskiej, ale nadal sporym problemem. Przychody branży hazardowej rosną od 2021 roku o około 50% rocznie, osiągając kwoty kilkunastu miliardów złotych. A tak wyglądał udział szarej strefy w latach 2016-2021:

Rynek Hazardu Internetowego w Polsce 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Cała szara strefa gier hazardowych 79,7% 44,4% 34,7% 25,4% 22,8% 17,9% Średnia całej szarej strefy w UE 44,0% 38,8% 35,3% 30,0% 27,4% 25,2% Szara strefa zakładów bukmacherskich 64,3% 20,3% 13,5% 10,3% 9,4% 8,2% Średnia szarej strefy zakładów w UE 41,2% 36,0% 33,2% 29,6% 27,9% 27,9% Szara strefa kasyn online 100,0% 100,0% 98,8% 68,9% 54,0% 37,7% Średnia szarej strefy kasyn online w UE 69,9% 61,1% 58,2% 48,7% 44,6% 40,0%

Szara strefa ma w Polsce ponad 50% udział w rynku zakładów bukmacherskich i kasyn. Jak wyglądały przychody w branży hazardowej w latach 2020-2021 z podziałem na sektory?

W przypadku gier liczbowych przychód w 2020 roku wyniósł 3,83 mld zł, natomiast w 2021 4,11 mld, co daje 7,4% wzrost. Loterie pieniężne zarobiły 1,46 mld w 2020 roku i 1,88 mld w 2021, czyli o 28,8% więcej. Automaty do gier przyniosły w 2020 roku przychód w wysokości 1,31 mld zł, z kolei rok później 1,91 mld – o 45,8% więcej. Gry kasynowe wygenerowały w 2020 roku 8,76 mld zł, a w 2021 aż 18,34 mld, co jest wzrostem o 108,9%. Przychód z zakładów wzajemnych wyniósł w 2020 roku 7,26 mld zł, a 2021 – 10,60 mld, więcej o 46%. Zatem łączny przychód z gier hazardowych online w 2020 wyniósł 27,03 mld zł, natomiast rok później o 52,5% więcej, czyli 41,21 mld zł. Kanał online ma ponad 80% udział w rynku.

Straty budżetu państwa przez szarą strefę

Według obliczeń ekspertów, szara strefa gier hazardowych online, w samym tylko 2020 roku wyniosła 12,6 miliardów złotych, co stanowiło 46,7% udziału całego rynku. W Polsce z oferty nielegalnych bukmacherów korzysta ponad milion aktywnych użytkowników. Powodem mogą być zbyt wysokie podatki w legalnym sektorze hazardowym w Polsce, zarówno te nałożone na operatorów, jak i na użytkowników. Przedstawiciele branży apelują do organów państwowych o opracowanie nowych, korzystniejszych dla wszystkich rozwiązań, które jednocześnie pomogłyby skuteczniej zniwelować udział szarej strefy w rynku. Według szacunków, Skarb Państwa w 2021 roku stracił aż 782 miliony złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku od gier hazardowych działających w szarej strefie.

Kto częściej gra nielegalnie – kobiety czy mężczyźni?

Według wyników badań, przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Likwidacji Szarej Strefy Zakładów Wzajemnych w Polsce – „Graj Legalnie”, 61% kobiet uprawiających hazard online przyznało, że gra albo wyłącznie u nielegalnych operatorów, albo jednocześnie u legalnych i nielegalnych. W przypadku mężczyzn było to 55%. Ogólnie z gier hazardowych korzysta 18% kobiet – 14% z zakładów bukmacherskich, 11% z kasyn online. Z oferty nielegalnych bukmacherów korzysta ponad 15% dorosłych internautów, czyli ponad 3 miliony graczy, z czego 2/3 korzysta z kasyn online, a 1/3 z zakładów wzajemnych. 85% dorosłych Polaków korzystających z kasyn online wybiera te nielegalne w Polsce.

Nowe możliwe sposoby ograniczenia szarej strefy

Branża legalnych zakładów bukmacherskich i gier hazardowych w Polsce regularnie postuluje o skuteczniejsze zwalczanie szarej strefy. Mogłyby w tym pomóc takie działania:

Zmiana formy i wysokości opodatkowania gier hazardowych

Zwiększenie nadzoru państwowego nad przestrzeganiem przepisów ustawy o grach hazardowych i rejestru domen zakazanych

Edukowanie graczy o niebezpieczeństwie nielegalnych stron

Zwiększenie wiedzy, świadomości i odpowiedzialności graczy

Wzmocnienie kontroli narzędzi płatności online, jak e-portfele

Artykuł utworzony przez Dawida Żurawskiego, redaktora Probukmacher.pl, który ma ponad 6 lat doświadczenia w branży.