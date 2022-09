Szczuplejące portfele Polaków. Czas na zaciskanie pasa

Mimo trudnej sytuacji finansowej, Polacy chętnie włączają się w pomoc Ukrainie dotkniętej wojną. Dla przykładu – 24 614 185 zł na dwa dni przed końcem założonego czasu – zebrano na dron Bayraktar dla Ukraińców. Udział w zbiórce wzięło 219 155 osób.

Blisko 85% Polaków obawia się wpływu wojny w Ukrainie na naszą sytuację finansową. Wynik ten stanowi rekord od co najmniej 2008 r. w zakresie obaw Polaków o sytuację finansową wywołanych m.in. globalnym kryzysem finansowym, Brexitem czy pandemią COVID-19.

Jakość życia rodzin w Polsce spadła w stosunku do 2021 r. Dziś nawet 64% badanych twierdzi, że żyje im się gorzej, niż jeszcze rok temu. Największy wpływ na taką sytuację ma inflacja, wojna u sąsiadów i konflikt polityczny.

Ponad 64% Polaków twierdzi, że jakość ich życia obniżyła się w porównaniu z 2021 r. Na taką sytuację miała wpływ inflacja, sytuacja w Ukrainie, a także konflikt polityczny czy nawet spadek dochodów. Mimo tak niesprzyjających okoliczności gospodarczych i finansowych Polska jest symbolem wsparcia naszych sąsiadów dotkniętych wojną i stała się jednym z największych domów dla uchodźców.

Trudne czasy dla naszych sąsiadów

Od końca lutego trwa inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Od tego czasu nieustannie władze i polskie społeczeństwo włączają się w pomoc naszym sąsiadom. W ramach ruchów oddolnych Polacy uczestniczą w zbiórkach finansowych, rzeczowych, spożywczych, udzielają schronienia uchodźcom oraz wspierają ich w rozpoczęciu życia na terenie naszego kraju. Jak wynika z danych Straży Granicznej, od początku wojny do Polski przyjechało ponad 5,1 mln Ukraińców.

Dla przykładu – 24 614 185 zł Polacy uzbierali w ramach zrzutki na dron Bayraktar, który ma za zadanie wspierać ukraińskich żołnierzy w obronie kraju. W zbiórce udział wzięło ponad 219 tys. osób, wobec czego średnia wysokość wpłaty wyniosła ponad 112 zł.

– Polacy aktywnie i realnie wspierają Ukraińców. To znaczące, zwłaszcza, że ta pomoc w dużej mierze ma wymiar materialny. Co warto podkreślić, waga tej pomocy jest bardzo wysoka też ze względu na fakt, że od początku roku widoczne było znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej Polaków. Mierzymy się z szeregiem niesprzyjających okoliczności dla naszych portfeli, a mimo to dbamy o naszych sąsiadów najlepiej jak to możliwe. Liczne oddolne inicjatywy pokazują, jak ważne jest niesienie pomocy ofiarom wojny – mówi Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Zaglądamy do portfela

W lipcu, drugi miesiąc z rzędu, inflacja w Polsce wyniosła ponad 15%, w sierpniu przekroczyła 16%. Drożeją zarówno produkty spożywcze, towary codziennego użytku, w tym m.in. paliwo, ale też materiały budowlane, samochody, biżuteria czy zabawki. Co więcej rosną też rachunki –za gaz, ogrzewanie, raty kredytów hipotecznych czy rozrywka – np. karnety sportowe. W przeciwnym kierunku podąża zasobność portfela Polaków – kupujemy mniej, płacimy więcej. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w II kwartale 2022 r. Wynika z nich, że obecnie nawet 64% Polaków zauważa, że żyje im się gorzej niż w ubiegłym roku.

– Wzrosty cen są odczuwalne. Jedynie 12% rodaków oceniło swoją obecną sytuacją jako lepszą niż w 2021 r. Wpływ na taki niekorzystny wynik ma przede wszystkim inflacja – tak w naszych badaniu – w drugim kwartale 2022 r. oceniło ponad 78% ankietowanych. Ponad 55% badanych na przyczynę problemu wskazało również wojnę w Ukrainie. Ograniczenia produkcyjne w Ukrainie, ucięcie relacji biznesowych z Rosją, niepokoje i obawy społeczne, mają ogromny wpływ na kondycję finansową społeczeństwa. Są to zdecydowanie dwa główne czynniki, na które wskazują Polacy zapytani o coraz słabszą kondycję finansową – przybliża Marcin Czugan.

Z raportu wydanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych podsumowującego II kwartał 2022 r. wynika też, że blisko 26% badanych dopatruje się problemu w konflikcie politycznym (w Polsce) oraz nieco ponad 24% w spadku swoich dochodów.

Czas na zaciskanie pasa

Kiedy blisko 85% Polaków obawia się wpływu wojny na finanse, kiedy inflacja już kolejny miesiąc utrzymuje się na poziomie ponad 15%, pozostaje przyjęcie strategii zaciskania pasa. Eksperci są zgodni, zalecają wdrożenie planów oszczędnościowych, ograniczenie wydatków. Z pomocą przychodzi również opcja wakacji kredytowych, które oznaczają możliwość zawieszenia spłat kredytów hipotecznych bez uszczerbku na własnej historii kredytowej.

– Należy poszukiwać oszczędności. Tam, gdzie to możliwe – tańszych rozwiązań, czasem konieczne jest zrezygnowanie z pewnych wydatków, czy wykorzystanie możliwości generujących pewne odciążenia finansowe. Wszystko po to, by uchronić się przed długami, z których w trudnych czasach może być trudniej wyjść – radzi Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych. – W przypadkach, gdy na naszym koncie ciążą już pewne zaległości, warto nadać priorytet zobowiązaniom i spróbować z wierzycielami ustalić nowe warunki spłaty. Być może zmniejszenie raty na rzecz wydłużenia okresu spłaty, okaże się rozwiązaniem idealnym dla obu stron. Najistotniejsze jest jednak zmierzenie się z wyzwaniem i podjęcie próby wyjścia z zadłużenia – dodaje.